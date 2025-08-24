Ричмонд
10 туристов пропали во время восхождения на вулкан Баранского на Итурупе

Туристическая группа пропала при восхождении на вулкан Баранского на южнокурильском острове Итуруп. Туристы перестали выходить на связь вечером 23 августа и не пришли на точку сбора, где их ждал проводник. По информации Telegram-канала, группа состояла из девяти женщин и мужчины-гида, при этом поход не был официально зарегистрирован в МЧС. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Туристическая группа из 10 человек пропала в районе вулкана Баранского на острове Итуруп. Об этом сообщил глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин.

«Туристическая группа из 10 человек не вышла на связь в районе вулкана Баранского. Для проведения поисковых работ привлечены спасатели, сотрудники ОМВД и представитель администрации округа», — рассказал он.

В беседе с РЕН ТВ глава округа уточнил, что сейчас в поисках принимают участие 16 человек. В ближайшее время к ним также подключатся военные гарнизоны Горное и Горячие Ключи. В СУ СК по Сахалинской области сообщили о проведении проверки по факту исчезновения группы.

Кто входил в группу.

По данным Baza, при восхождении на вулкан Баранского потерялись девять женщин и один мужчина-сопровождающий. Они перестали выходить на связь вечером 23 августа и не пришли на точку сбора, где их ждал проводник по маршруту.

«Они не пришли на точку, проводник ждал их там около шести часов», — рассказала Telegram-каналу начальник ЕДДС Курильского муниципального округа Марина Кузьмина.

Baza также опубликовала список пропавших туристов, среди них четверо из Санкт-Петербурга. Это гид Валерий Федосов (36 лет), Марина Дронова (39 лет), менеджер Инна Степанова (30 лет) и управляющая в ЖК Полина Подоляко (29 лет). Еще четверо из Перми: младший научный сотрудник УрО РАН Ирина Тюлькина (29 лет), врач-хирург Екатерина Кайнова (32 года), Татьяна Сидорова (50 лет) и Юлия Зарубина (40 лет). Кроме этого, среди пропавших Татьяна Обжорина (45 лет) из города Касли и врач-косметолог из Самары Регина Белал (33 года).

Такой же список приводит и Telegram-канал 112.

В то же время РЕН ТВ смог связаться с Татьяной Обжориной, которая сообщила, что не смогла совершить восхождение с группой, однако не уточнила, по какой причине. Baza и SHOT ранее писали, что одна из женщин получила травму и осталась в лагере. Как рассказала начальник ЕДДС Кузьмина, ее уже обнаружили и эвакуировали. Является ли Обжорина и женщина, оставшаяся в лагере, одним человеком — неизвестно.

При этом SHOT со ссылкой на путешественников из другого отряда также пишет, что в группе было двое гидов — Валерий Федосов и его супруга. Ее имя Telegram-канал не уточняет. На сайте Федосова указано, что он ~ «огромный фанат своего дела, очень ответственный, провел сотни походов, среди которых два десятка восхождений на Эльбрус»~.

Группа не была зарегистрирована.

Организацией похода занимался турклуб «Гора», за него путешественники заплатили по 120 тысяч рублей. Тур был рассчитан на 11 дней и включал купание в горячих источниках и восхождение на вулкан.

При этом поход не был официально зарегистрирован в МЧС. Почему это произошло, в турклубе отвечать отказались, уточнил SHOT.

Восхождение было запланировано на седьмой день, однако во время спуска произошел инцидент. Туристы вовремя не вернулись к машине, которая должна их забрать. 112 отмечает, что ~Федосов первый раз пошел по этому маршруту. У него была карта, однако саму тропу он не знал~.

«У одного из ручьев есть развилка, на которой он мог свернуть не туда и увести группу в чащу», — говорится в посте.

По данным SHOT, поиски туристов продолжаются, однако операцию осложняет густой туман. Спасатели планируют задействовать вертолет, если позволят погодные условия.