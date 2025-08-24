10 туристов пропали во время восхождения на вулкан Баранского на Итурупе

Туристическая группа пропала при восхождении на вулкан Баранского на южнокурильском острове Итуруп. Туристы перестали выходить на связь вечером 23 августа и не пришли на точку сбора, где их ждал проводник. По информации Telegram-канала, группа состояла из девяти женщин и мужчины-гида, при этом поход не был официально зарегистрирован в МЧС. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Туристическая группа из 10 человек пропала в районе вулкана Баранского на острове Итуруп. Об этом сообщил глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин.
«Туристическая группа из 10 человек не вышла на связь в районе вулкана Баранского. Для проведения поисковых работ привлечены спасатели, сотрудники ОМВД и представитель администрации округа», — рассказал он.
В беседе с РЕН ТВ глава округа уточнил, что сейчас в поисках принимают участие 16 человек. В ближайшее время к ним также подключатся военные гарнизоны Горное и Горячие Ключи. В СУ СК по Сахалинской области сообщили о проведении проверки по факту исчезновения группы.
Кто входил в группу.
По данным Baza, при восхождении на вулкан Баранского потерялись девять женщин и один мужчина-сопровождающий. Они перестали выходить на связь вечером 23 августа и не пришли на точку сбора, где их ждал проводник по маршруту.
«Они не пришли на точку, проводник ждал их там около шести часов», — рассказала Telegram-каналу начальник ЕДДС Курильского муниципального округа Марина Кузьмина.
Baza также опубликовала список пропавших туристов, среди них четверо из Санкт-Петербурга. Это гид Валерий Федосов (36 лет), Марина Дронова (39 лет), менеджер Инна Степанова (30 лет) и управляющая в ЖК Полина Подоляко (29 лет). Еще четверо из Перми: младший научный сотрудник УрО РАН Ирина Тюлькина (29 лет), врач-хирург Екатерина Кайнова (32 года), Татьяна Сидорова (50 лет) и Юлия Зарубина (40 лет). Кроме этого, среди пропавших Татьяна Обжорина (45 лет) из города Касли и врач-косметолог из Самары Регина Белал (33 года).
Такой же список приводит и Telegram-канал 112.
В то же время РЕН ТВ смог связаться с Татьяной Обжориной, которая сообщила, что не смогла совершить восхождение с группой, однако не уточнила, по какой причине. Baza и SHOT ранее писали, что одна из женщин получила травму и осталась в лагере. Как рассказала начальник ЕДДС Кузьмина, ее уже обнаружили и эвакуировали. Является ли Обжорина и женщина, оставшаяся в лагере, одним человеком — неизвестно.
При этом SHOT со ссылкой на путешественников из другого отряда также пишет, что в группе было двое гидов — Валерий Федосов и его супруга. Ее имя Telegram-канал не уточняет. На сайте Федосова указано, что он ~ «огромный фанат своего дела, очень ответственный, провел сотни походов, среди которых два десятка восхождений на Эльбрус»~.
Группа не была зарегистрирована.
Организацией похода занимался турклуб «Гора», за него путешественники заплатили по 120 тысяч рублей. Тур был рассчитан на 11 дней и включал купание в горячих источниках и восхождение на вулкан.
При этом поход не был официально зарегистрирован в МЧС. Почему это произошло, в турклубе отвечать отказались, уточнил SHOT.
Восхождение было запланировано на седьмой день, однако во время спуска произошел инцидент. Туристы вовремя не вернулись к машине, которая должна их забрать. 112 отмечает, что ~Федосов первый раз пошел по этому маршруту. У него была карта, однако саму тропу он не знал~.
«У одного из ручьев есть развилка, на которой он мог свернуть не туда и увести группу в чащу», — говорится в посте.
По данным SHOT, поиски туристов продолжаются, однако операцию осложняет густой туман. Спасатели планируют задействовать вертолет, если позволят погодные условия.