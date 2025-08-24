10 туристов пропали во время восхождения на вулкан Баранского на Итурупе

В то же время РЕН ТВ смог связаться с Татьяной Обжориной, которая сообщила, что не смогла совершить восхождение с группой, однако не уточнила, по какой причине. Baza и SHOT ранее писали, что одна из женщин получила травму и осталась в лагере. Как рассказала начальник ЕДДС Кузьмина, ее уже обнаружили и эвакуировали. Является ли Обжорина и женщина, оставшаяся в лагере, одним человеком — неизвестно.