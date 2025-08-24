Четыре обновленные школы Приморского района Петербурга откроют к сентябрю

Ремонт четырех школ Приморского района Санкт-Петербурга завершится к новому учебному году. Образовательные учреждения приводят в порядок по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в районной администрации.
В школе № 617 обновляют дорожное покрытие на прилегающей территории: старый асфальт уже сняли, подготовили основание, установили новые бортовые камни. Скоро начнется заливка — двор учреждения станет аккуратным и безопасным. В школе № 582 полностью меняют все коммуникации в спортзалах и столовой — от труб до электропроводки, обновляют стены и потолки, устанавливают современное спортивное оборудование.
Комплексные работы также идут в школе № 600: в корпусе на улице Школьной ремонтируют спортзал и входную группу, на улице Яхтенной приводят в порядок коридоры, лестницы и туалеты для младших классов. В четвертом образовательном учреждении — школе № 596 — специалисты уже завершили запланированные работы, там привели в порядок пищеблок.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.