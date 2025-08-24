В Светлограде на Ставрополье благоустроят общественную территорию

Общественное пространство рядом с районной больницей обновят в городе Светлограде Петровского округа Ставропольского края. Благоустройство запланировано по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в краевом правительстве.
На территории, прилегающей к проспекту Генерала Воробьева, уже выложена тротуарная плитка, там появились скамейки, качели и фонари, устанавливают стелу. По проекту предусмотрена автостоянка, которую обустроят по просьбам горожан. На финальном этапе работ проведут озеленение.
«За благоустройством общественной территории стоит важная задача — создание комфортного и безопасного пространства. Объем работ серьезный. Хочу отметить, что работа по нацпроекту продолжается, уже определены планы на следующий год. Большинство голосов получило благоустройство пешеходной зоны по улице Николаенко и улице 9 Января в Светлограде», — отметила глава Петровского округа Наталья Конкина.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.