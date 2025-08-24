Спортсмены из Саратова завоевали 10 медалей на соревнованиях по бадминтону

XII Всероссийские юниорские и юношеские соревнования по бадминтону, посвященные первому космонавту Юрию Гагарину, состоялись в Саратове. Воспитанники местной спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) завоевали десять медалей разного достоинства, сообщили в Министерстве спорта Саратовской области.
Центр бадминтона с 16 по 19 августа объединил более 200 сильнейших спортсменов из 17 регионов страны. Воспитанники СШОР «Олимпийские ракетки» из Саратова выиграли одну золотую, три серебряные и шесть бронзовых медалей. Участие саратовских спортсменов в соревнованиях различного уровня, в том числе всероссийского и международного, соответствует целям и задачам государственной программы «Спорт России».
«Бадминтон — базовый вид спорта для региона. Саратов традиционно принимает всероссийские соревнования по этому виду спорта, посвященные первому космонавту Юрию Алексеевичу Гагарину. Отрадно отметить, что с каждым годом растет география участников. Спасибо спортсменам за проявленный характер на кортах, отдельных слов заслуживают спортсмены, достойно представляющие нашу область», — отметил министр спорта региона Олег Дубовенко.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.