Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спортсмены из Саратова завоевали 10 медалей на соревнованиях по бадминтону

Турнир объединил сильнейших атлетов из 17 регионов страны.

Источник: Национальные проекты России

XII Всероссийские юниорские и юношеские соревнования по бадминтону, посвященные первому космонавту Юрию Гагарину, состоялись в Саратове. Воспитанники местной спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) завоевали десять медалей разного достоинства, сообщили в Министерстве спорта Саратовской области.

Центр бадминтона с 16 по 19 августа объединил более 200 сильнейших спортсменов из 17 регионов страны. Воспитанники СШОР «Олимпийские ракетки» из Саратова выиграли одну золотую, три серебряные и шесть бронзовых медалей. Участие саратовских спортсменов в соревнованиях различного уровня, в том числе всероссийского и международного, соответствует целям и задачам государственной программы «Спорт России».

«Бадминтон — базовый вид спорта для региона. Саратов традиционно принимает всероссийские соревнования по этому виду спорта, посвященные первому космонавту Юрию Алексеевичу Гагарину. Отрадно отметить, что с каждым годом растет география участников. Спасибо спортсменам за проявленный характер на кортах, отдельных слов заслуживают спортсмены, достойно представляющие нашу область», — отметил министр спорта региона Олег Дубовенко.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.