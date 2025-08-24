Спортсмены из Саратова завоевали 10 медалей на соревнованиях по бадминтону

Центр бадминтона с 16 по 19 августа объединил более 200 сильнейших спортсменов из 17 регионов страны. Воспитанники СШОР «Олимпийские ракетки» из Саратова выиграли одну золотую, три серебряные и шесть бронзовых медалей. Участие саратовских спортсменов в соревнованиях различного уровня, в том числе всероссийского и международного, соответствует целям и задачам государственной программы «Спорт России».