На Дону в этом году приступят к строительству новых объектов водоснабжения

Шесть объектов водоснабжения построят и реконструируют в разных населенных пунктах Ростовской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». К работам специалисты приступят в этом году, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Новый водопровод протяженностью 44 км появится в поселке Чертково, в селе Кулешовка создадут 45,2 км сетей водоснабжения. Насосную станцию и водопровод от хутора Ленинаван до села Большие Салы построят в Мясниковском районе. В Приморском сельском поселении Неклиновского района проложат 14 км водопровода, а в Хлеборобном сельском поселении — 90 км сетей. Кроме того, в станице Обливской запланированы работы по реконструкции: там обновят 22,5 км сетей. Реализация этих проектов обеспечит качественной водой десятки тысяч жителей области.
Отмечается, что общий объем финансирования на комплексную модернизацию систем водоснабжения региона на период с 2025 по 2027 год превысит 10 млрд рублей. Из них 3,2 млрд — федеральные средства.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.