На Дону в этом году приступят к строительству новых объектов водоснабжения

Новый водопровод протяженностью 44 км появится в поселке Чертково, в селе Кулешовка создадут 45,2 км сетей водоснабжения. Насосную станцию и водопровод от хутора Ленинаван до села Большие Салы построят в Мясниковском районе. В Приморском сельском поселении Неклиновского района проложат 14 км водопровода, а в Хлеборобном сельском поселении — 90 км сетей. Кроме того, в станице Обливской запланированы работы по реконструкции: там обновят 22,5 км сетей. Реализация этих проектов обеспечит качественной водой десятки тысяч жителей области.