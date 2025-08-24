Нацпарк в Калининградской области получил грант на изучение оленей

Заявка «Благородный олень национального парка “Виштынецкий”: изучить и сохранить!» вошла в число 164 победителей второго этапа конкурса на предоставление грантов Президента РФ в целях реализации экологических и природоохранных проектов в 2025 году. В течение трех лет в нацпарке планируется установить численность и области распространения популяции благородного оленя, оценить ее генетический статус, а также разработать рекомендации для сохранения генетического разнообразия данного вида в Калининградской области. Размер гранта составляет 8,4 млн рублей.