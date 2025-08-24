Нацпарк в Калининградской области получил грант на изучение оленей

Парку «Виштынецкий» в Калининградской области выделили грант на трехлетнюю программу изучения и сохранения уникальной популяции благородных оленей, что соответствует задачам нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве экономического развития, промышленности и торговли региона.
Заявка «Благородный олень национального парка “Виштынецкий”: изучить и сохранить!» вошла в число 164 победителей второго этапа конкурса на предоставление грантов Президента РФ в целях реализации экологических и природоохранных проектов в 2025 году. В течение трех лет в нацпарке планируется установить численность и области распространения популяции благородного оленя, оценить ее генетический статус, а также разработать рекомендации для сохранения генетического разнообразия данного вида в Калининградской области. Размер гранта составляет 8,4 млн рублей.
Национальный парк «Виштынецкий» общей площадью более 27,6 тыс. га создан 1 апреля 2024 года на базе одноименного природного парка. Как особо охраняемая природная территория федерального значения нацпарк отнесен к ведению Минприроды России.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.