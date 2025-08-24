Ричмонд
В Петербурге до конца года завершат благоустройство сквера Десантников

Центральным элементом станет напоминающая армейский плац площадка для проведения торжественных мероприятий.

Источник: Национальные проекты России

Сквер Десантников в Красносельском районе Санкт-Петербурга появится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Завершить создание нового объекта планируют в этом году, сообщили в комитете по благоустройству Северной столицы.

Общественная территория будет отличаться строгой армейской стилистикой: стриженые газоны, ровные кусты, ряды елей, прямые дорожки. Центральным элементом станет место для проведения торжественных мероприятий в виде площадки, напоминающей армейский плац. По просьбе ветеранов-десантников разметка будет стилизована под взлетно-посадочную полосу.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.