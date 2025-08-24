В Карачаево-Черкесии расчистили участок берега реки Аманауз

Участок береговой линии горной реки Аманауз расчистили в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) в ходе акции «Вода России», которая проводится по нацпроекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии КЧР.
Часть берега реки Аманауз протяженностью 3,4 км, где провели уборку, расположена у подножья одноименной горы. Несмотря на регулярное обслуживание маршрута, в ходе акции участники собрали несколько мешков мусора.
Экопоход, организованный сотрудниками минприроды региона и волонтерами, охватил маршрут, ведущий к каньону «Чертова Мельница» и группе Суфруджинских водопадов. Он является одним из самых популярных в Тебердинском национальном парке.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.