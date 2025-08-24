Пять проектов Кузбасса стали победителями всероссийского конкурса

«Кузбасские проекты — участники конкурса неоднократно признавались лучшими и получали федеральное финансирование. Благодаря проекту мы уже обновили десять территорий в муниципалитетах Кузбасса, сейчас в работе находятся еще пять объектов. В следующем году преобразятся общественные территории в Мысках, Белове, Киселевске, Ленинске-Кузнецком и Прокопьевске», — отметил губернатор региона Илья Середюк.