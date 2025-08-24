Пять проектов Кузбасса стали победителями всероссийского конкурса

Победу в трех номинациях X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды одержали пять проектов Кузбасса. Конкурс проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса региона.
«Кузбасские проекты — участники конкурса неоднократно признавались лучшими и получали федеральное финансирование. Благодаря проекту мы уже обновили десять территорий в муниципалитетах Кузбасса, сейчас в работе находятся еще пять объектов. В следующем году преобразятся общественные территории в Мысках, Белове, Киселевске, Ленинске-Кузнецком и Прокопьевске», — отметил губернатор региона Илья Середюк.
В 2025 году организаторы конкурса приняли 420 заявок, лучшими признаны 294 проекта. В номинациях победили проекты «Очаг горной Шории. Благоустройство центра города Мыски Кемеровской области — Кузбасса», «Улица Весенняя» в Киселевске, «Аллея Юности» в Белове, а также «Благоустройство общественных территорий, прилегающих к улице Пушкина» в Ленинске-Кузнецком и проект «Выставка Достижений нашего Кузбасса. Спецвыпуск» в Прокопьевске.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.