Сотрудница «Атомфлота», удивившая Путина, объяснила выбор профессии

Помощник капитана «Атомфлота» Вдовина: Арктика помогает сохранить молодость.

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Второй помощник капитана предприятия «Росатома» «Атомфлот» Нина Вдовина, удивившая президента России Владимира Путина своим званием, считает, что Арктика помогает сохранить молодость, «подмораживая» работающих там людей.

Путин в минувшую пятницу в Сарове провел встречу с работниками атомной отрасли. Вдовина спросила главу государства о значимости Северного морского пути. Путин, узнав, что Вдовина работает вторым помощником капитана, удивился такому высокому для молодой девушки званию.

«Школу закончила в 2009 году, потом поступила в колледж. Восприняла так, что арктические условия, север позволяют сохранять возраст, чуть-чуть подмораживают людей», — рассказала Вдовина журналисту Павлу Зарубину.