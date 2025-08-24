Сотрудница «Атомфлота», удивившая Путина, объяснила выбор профессии

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Второй помощник капитана предприятия «Росатома» «Атомфлот» Нина Вдовина, удивившая президента России Владимира Путина своим званием, считает, что Арктика помогает сохранить молодость, «подмораживая» работающих там людей.
Путин в минувшую пятницу в Сарове провел встречу с работниками атомной отрасли. Вдовина спросила главу государства о значимости Северного морского пути. Путин, узнав, что Вдовина работает вторым помощником капитана, удивился такому высокому для молодой девушки званию.
«Школу закончила в 2009 году, потом поступила в колледж. Восприняла так, что арктические условия, север позволяют сохранять возраст, чуть-чуть подмораживают людей», — рассказала Вдовина журналисту Павлу Зарубину.