Появились кадры с возвращенными с Украины жителями Курской области

Москалькова опубликовала видео с возвращенными в Россию жителями Курской области.

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что продолжит работу по возвращению в Россию жителей Курской области, которые до сих пор удерживаются на Украине.

В воскресенье в Минобороны РФ сообщили о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 146 российских военнослужащих и 8 жителей Курской области.

«В результате долгих переговоров с украинской стороной при поддержке администрации президента РФ, Минобороны России, МИД России, ФСБ России сегодня домой возвращены ещё 8 жителей Курской области, которые удерживались с февраля 2025 года в Сумах… Со своей стороны продолжу работу по возвращению домой курян, которые до сих пор остаются на Украине», — написала Москалькова в своем Telegram-канале.

