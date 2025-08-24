Появились кадры с возвращенными с Украины жителями Курской области

«В результате долгих переговоров с украинской стороной при поддержке администрации президента РФ, Минобороны России, МИД России, ФСБ России сегодня домой возвращены ещё 8 жителей Курской области, которые удерживались с февраля 2025 года в Сумах… Со своей стороны продолжу работу по возвращению домой курян, которые до сих пор остаются на Украине», — написала Москалькова в своем Telegram-канале.