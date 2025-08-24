Появились кадры с возвращенными с Украины жителями Курской области

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что продолжит работу по возвращению в Россию жителей Курской области, которые до сих пор удерживаются на Украине.
В воскресенье в Минобороны РФ сообщили о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 146 российских военнослужащих и 8 жителей Курской области.
«В результате долгих переговоров с украинской стороной при поддержке администрации президента РФ, Минобороны России, МИД России, ФСБ России сегодня домой возвращены ещё 8 жителей Курской области, которые удерживались с февраля 2025 года в Сумах… Со своей стороны продолжу работу по возвращению домой курян, которые до сих пор остаются на Украине», — написала Москалькова в своем Telegram-канале.