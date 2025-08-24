В Сызрани стартует городской проект «Моя мама — предприниматель»

Городской образовательный проект «Моя мама — предприниматель» стартует 10 сентября в Сызрани в Самарской области. Это мероприятие соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации городского округа Сызрань.
Это образовательный проект, направленный на популяризацию предпринимательской деятельности и получение знаний по основам предпринимательской деятельности. Он состоится под девизом «Измени свой мир — стань лучше». Обучение пройдут мамы несовершеннолетних детей. Для женщин это будет первая ступень в мир бизнеса.
«Этот проект для тех, кто хочет быть успешным, и кто заинтересован в открытии своего дела или только думает о своем бизнесе. Мы расскажем, как стать собственником своего бизнеса, поделимся историями успеха в предпринимательстве, тех мамочек, кто рискнул и не пожалел об этом», — сказал генеральный спонсор проекта «Моя мама — предприниматель», индивидуальный предприниматель Александр Кузнецов.
Впервые акция «Мама-предприниматель» прошла в Сызрани в 2019 году. Участницами образовательного проекта для женщин стали жительницы Самары, Тольятти и Сызрани.
«Проект направлен на помощь женщинам, которые имеют несовершеннолетних детей, находятся в отпуске по уходу за ребенком. Это время можно посвятить саморазвитию и открыть собственное дело. В городе создана целая система помощи молодым предпринимателям, где всегда можно получить совет и поддержку», — сообщила руководитель управления по развитию предпринимательства, торговли и туризма Василиса Мелешкина.
По итогам обучения участницы получат сертификат и удостоверение о повышении квалификации. Победитель конкурса также станет обладателем приза 50 тыс. рублей, который выделят на реализацию проекта. Записаться на программу можно по телефону 8 927 772 64 64.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
— развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.