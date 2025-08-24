В Санкт-Петербурге обновили улицу Савушкина

Ремонт участка улицы Савушкина завершили в Приморском районе Санкт-Петербурга. Работы проводили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.
Специалисты улучшили отрезок протяженностью 4 км от набережной Черной речки до Планерной улицы. Они сняли старый асфальт, уложили выравнивающий и верхний слои покрытия. Замена полотна проводилась поэтапно, по одной полосе, а в выходные строители переходили на усиленный режим, чтобы выполнить как можно больше работ. Всего они уложили более 95 тыс. кв. м нового покрытия на проезжей части и тротуарах. Также дорожники отремонтировали люки колодцев, нанесли разметку термопластиком и установили барьерные ограждения.
Отметим, что улица играет важную роль в транспортной сети города. Магистраль связывает ряд социально значимых объектов, включая школы и детские сады.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.