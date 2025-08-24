В Санкт-Петербурге обновили улицу Савушкина

Специалисты улучшили отрезок протяженностью 4 км от набережной Черной речки до Планерной улицы. Они сняли старый асфальт, уложили выравнивающий и верхний слои покрытия. Замена полотна проводилась поэтапно, по одной полосе, а в выходные строители переходили на усиленный режим, чтобы выполнить как можно больше работ. Всего они уложили более 95 тыс. кв. м нового покрытия на проезжей части и тротуарах. Также дорожники отремонтировали люки колодцев, нанесли разметку термопластиком и установили барьерные ограждения.