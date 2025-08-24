В Ростове-на-Дону откроется кластер анимации

Отметим, что в рамках создаваемого кластера в креативном центре 1 октября состоится конференция «НейроКонф», которая соберет студентов, креативных предпринимателей, педагогов, представителей анимационных и CG-студий, а также всех профессионалов из смежных областей бизнеса и творчества. Еще 2 октября пройдут финал и награждение победителей всероссийского конкурса анимации «Анимир» с показами и экспертными обсуждениями.