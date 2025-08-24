В Ростове-на-Дону откроется кластер анимации

Кластер анимации и лаборатория прототипирования игрушек откроются в Ростове-на-Дону на площадке креативного «Центра истинных ценностей». В учреждении оказывают услуги в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.
«Творческое пространство призвано объединить аниматоров и производителей игрушек, сувенирной продукции, настольных игр. Это позволит с помощью современных технологий и имеющегося оборудования создавать 3D-персонажей и изготавливать их физические образцы», — сообщил руководитель центра «Мой бизнес» Ростовской области Виталий Зданевич.
Кластер должен стать образовательной площадкой с практическими курсами в онлайн и оффлайн-форматах. Он объединит молодых специалистов в области компьютерной графики, 2D/3D-анимации и визуального сторителлинга. В нем будет лаборатория, где можно разработать собственный анимационный проект.
Отметим, что в рамках создаваемого кластера в креативном центре 1 октября состоится конференция «НейроКонф», которая соберет студентов, креативных предпринимателей, педагогов, представителей анимационных и CG-студий, а также всех профессионалов из смежных областей бизнеса и творчества. Еще 2 октября пройдут финал и награждение победителей всероссийского конкурса анимации «Анимир» с показами и экспертными обсуждениями.
На сегодняшний день в креативном пространстве успешно развивают свои инициативы 42 резидента. Им на безвозмездных условиях доступен комплекс мер господдержки центра «Мой бизнес» — от консультаций по защите прав на интеллектуальную собственность до регистрации бизнеса и льготного финансирования.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
— развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.