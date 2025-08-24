Помощь в поиске работы получили более 4 тысяч молодых жителей Поморья

Более 4 тыс. жителей Архангельской области в возрасте до 35 лет с начала года обратились в службу занятости за помощью в поиске работы. Треть из них трудоустроили, что соответствует задачам национального проекта «Кадры», сообщили в региональном министерстве труда, занятости и социального развития.
«Служба занятости помогает молодежи не просто найти работу, а начать карьеру, получить опыт и закрепиться в профессии. Благодаря нацпроекту “Кадры” жители Поморья могут пройти переобучение и курсы повышения квалификации для получения востребованных в регионе профессий», — отметил министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Владимир Торопов.
«Специалисты кадровых центров предоставляют комплексное сопровождение. Они помогают составить резюме, выбрать подходящую профессию, пройти профориентацию и адаптироваться на рабочем месте. Также проводятся профтуры на предприятия, тренинги в молодежных клубах, студентам и школьникам предлагается временное трудоустройство», — сообщила первый заместитель директора регионального центра занятости Ольга Вохтомина.
Наиболее востребованные сферы занятости среди молодежи — торговля, транспорт и логистика, а также обрабатывающие производства. Добавим, что на портале «Работа России» размещено более 7,6 тысячи вакансий работодателей Архангельской области. Многие из них подходят молодым специалистам.
Нацпроект «Кадры».
поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.