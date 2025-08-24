Помощь в поиске работы получили более 4 тысяч молодых жителей Поморья

Более 4 тыс. жителей Архангельской области в возрасте до 35 лет с начала года обратились в службу занятости за помощью в поиске работы. Треть из них трудоустроили, что соответствует задачам национального проекта «Кадры», сообщили в региональном министерстве труда, занятости и социального развития.