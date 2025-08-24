Бесплатные Wi-Fi-зоны начали создавать в Ростовской области

Специальные общедоступные карты бесплатных Wi-Fi-зон составят для жителей и гостей Ростовской области. Их уже начали создавать, что соответствует целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.
Министерство цифрового развития, ИТ и связи региона совместно с операторами связи запустило масштабный проект по созданию бесплатных точек Wi-Fi на территории субъекта. Такие места открывают для удобства жителей Ростовской области в периоды временного отключения интернета. В парках и скверах в Октябрьском и Багаевском районах, а также в городах Шахты и Батайске федеральные и региональные операторы связи уже открыли бесплатные точки доступа к Wi-Fi. В дальнейшем эту работу планируют продолжить, расширяя сеть Wi-Fi в социально значимых местах других муниципалитетов региона. В ближайшее время такие зоны появятся в Советском, Кагальницком и Мартыновском районах.
Ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь поставил задачу оперативно актуализировать точки бесплатного общественного Wi-Fi в населенных пунктах области, проверить их работу и нанести такие зоны на карты «Яндекса» и «2ГИС». Сейчас уже более 2 тыс. точек бесплатного общественного Wi-Fi по всей Ростовской области доступны на специальных картах и в приложениях. Узнать о расположении бесплатных точек Wi-Fi можно на сайте геоинформационной системы Ростовской области и в мобильном приложении «ГИС РО», на сайте и в мобильном приложении «Яндекс Карты», на сайте и в приложении «2ГИС», а также на официальном сайте минцифры Ростовской области.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.