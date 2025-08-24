Бесплатные Wi-Fi-зоны начали создавать в Ростовской области

Министерство цифрового развития, ИТ и связи региона совместно с операторами связи запустило масштабный проект по созданию бесплатных точек Wi-Fi на территории субъекта. Такие места открывают для удобства жителей Ростовской области в периоды временного отключения интернета. В парках и скверах в Октябрьском и Багаевском районах, а также в городах Шахты и Батайске федеральные и региональные операторы связи уже открыли бесплатные точки доступа к Wi-Fi. В дальнейшем эту работу планируют продолжить, расширяя сеть Wi-Fi в социально значимых местах других муниципалитетов региона. В ближайшее время такие зоны появятся в Советском, Кагальницком и Мартыновском районах.