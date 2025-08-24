В двух деревнях Вурнарского округа Чувашии откроют новые медпункты

Новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) откроются в деревнях Хирпоси и Вурман-Кибеки в Вурнарском округе Чувашской Республики. Это соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Учреждения полностью подготовлены для приема пациентов, диагностики, лечения и профилактики заболеваний. В них есть кабинеты фельдшера и процедурные, смотровые, комнаты ожидания для пациентов, санузлы. Также отдельные помещения предусмотрены для персонала, хранения медикаментов и инвентаря, что обеспечивает высокий уровень гигиены и безопасности. Сейчас завершается процесс лицензирования, и уже в начале сентября ФАПы начнут свою работу. Эти модульные медицинские учреждения, оснащенные новейшим оборудованием, станут центрами здравоохранения для 500 местных жителей.
За последние пять лет в Вурнарском округе построили 12 ФАПов. Они оснащены всем необходимым для диспансеризации, вакцинации и экстренной помощи. Новые заведения соответствуют современным требованиям и стандартам.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.