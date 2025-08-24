В двух деревнях Вурнарского округа Чувашии откроют новые медпункты

Учреждения полностью подготовлены для приема пациентов, диагностики, лечения и профилактики заболеваний. В них есть кабинеты фельдшера и процедурные, смотровые, комнаты ожидания для пациентов, санузлы. Также отдельные помещения предусмотрены для персонала, хранения медикаментов и инвентаря, что обеспечивает высокий уровень гигиены и безопасности. Сейчас завершается процесс лицензирования, и уже в начале сентября ФАПы начнут свою работу. Эти модульные медицинские учреждения, оснащенные новейшим оборудованием, станут центрами здравоохранения для 500 местных жителей.