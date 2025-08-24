На Дону в городе Сальске завершается капитальный ремонт Дворца культуры

Капитальный ремонт районного Дворца культуры им. Р. В. Негребецкого завершается в городе Сальске в Ростовской области. Его обновляют в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.
Учреждение готово на 83%. Капремонт в здании 1957 года постройки не проводился ни разу. Его фасад уже заметно преобразился, обновлены инженерные коммуникации. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой помещений и монтируют сцену в большом зале. В дальнейшем будут закуплены кресла в зрительный и кинозал, также для учреждения приобретут световое и звуковое оборудование. Работы должны завершиться до конца года.
«Сальский Дворец культуры по праву считается одним из культурных центров юго-восточной зоны Ростовской области. Здесь в составе 50 культурно-досуговых объединений работают более 1700 человек, развивается народное творчество, есть более 40 самодеятельных коллективов. Конечно, жители района с нетерпением ждут возобновления творческой жизни во Дворце культуры», — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Нацпроект «Семья».
объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.