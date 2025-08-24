На Дону в городе Сальске завершается капитальный ремонт Дворца культуры

Учреждение готово на 83%. Капремонт в здании 1957 года постройки не проводился ни разу. Его фасад уже заметно преобразился, обновлены инженерные коммуникации. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой помещений и монтируют сцену в большом зале. В дальнейшем будут закуплены кресла в зрительный и кинозал, также для учреждения приобретут световое и звуковое оборудование. Работы должны завершиться до конца года.