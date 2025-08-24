В марафоне «Земля спорта» в Самарской области участвовали более 300 человек

Более 300 человек приняли участие в региональном этапе соревнований всероссийского марафона «Земля спорта», который прошел в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Мероприятие соответствует целям госпрограммы «Спорт России», сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
Отметим, что проект «Земля спорта» создан для жителей сельских территорий. Уже третий год подряд он объединяет семьи, спортсменов и любителей активного образа жизни со всех уголков Самарской области. В муниципалитетах отборочные этапы стартовали еще в марте. Теперь победители собрались в Кинель-Черкасском районе, чтобы побороться за право представлять регион на всероссийском финале марафона.
В турнире участвовали представители 25 муниципальных образований области. Состязания прошли по нескольким дисциплинам: силовому экстриму, комплексу ГТО и футболу. Также была организована семейная эстафета. Для юных участников марафона на баскетбольной площадке чемпионка мира и Европы, олимпийская чемпионка Ольга Артешина провела мастер-класс по баскетболу.
Государственная программа «Спорт России».
направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.