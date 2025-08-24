Москва
+18°
облачность с просветами
Москва
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В марафоне «Земля спорта» в Самарской области участвовали более 300 человек

На турнир съехались представители 25 муниципальных образований.

Источник: Национальные проекты России

Более 300 человек приняли участие в региональном этапе соревнований всероссийского марафона «Земля спорта», который прошел в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Мероприятие соответствует целям госпрограммы «Спорт России», сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Отметим, что проект «Земля спорта» создан для жителей сельских территорий. Уже третий год подряд он объединяет семьи, спортсменов и любителей активного образа жизни со всех уголков Самарской области. В муниципалитетах отборочные этапы стартовали еще в марте. Теперь победители собрались в Кинель-Черкасском районе, чтобы побороться за право представлять регион на всероссийском финале марафона.

В турнире участвовали представители 25 муниципальных образований области. Состязания прошли по нескольким дисциплинам: силовому экстриму, комплексу ГТО и футболу. Также была организована семейная эстафета. Для юных участников марафона на баскетбольной площадке чемпионка мира и Европы, олимпийская чемпионка Ольга Артешина провела мастер-класс по баскетболу.

Государственная программа «Спорт России».

направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.