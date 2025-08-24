В марафоне «Земля спорта» в Самарской области участвовали более 300 человек

Отметим, что проект «Земля спорта» создан для жителей сельских территорий. Уже третий год подряд он объединяет семьи, спортсменов и любителей активного образа жизни со всех уголков Самарской области. В муниципалитетах отборочные этапы стартовали еще в марте. Теперь победители собрались в Кинель-Черкасском районе, чтобы побороться за право представлять регион на всероссийском финале марафона.