В Санкт‑Петербурге отремонтируют участок проспекта Энергетиков

Специалисты улучшат отрезок протяженностью около 2,5 км от Уткина переулка до Большой Пороховской улицы. Они обновят покрытие на проезжей части, уложив свыше 50 тыс. кв. м нового полотна, а также отремонтируют более 20 тыс. кв. м тротуаров. Выравнивающий слой обеспечит повышенную устойчивость основания дороги к нагрузкам, а верхний слой покрытия из износостойкого асфальтобетона увеличит срок службы покрытия. Также на участок нанесут новую дорожную разметку.