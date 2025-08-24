В Санкт‑Петербурге отремонтируют участок проспекта Энергетиков

Участок проспекта Энергетиков обновят в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Работы выполнят в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.
Специалисты улучшат отрезок протяженностью около 2,5 км от Уткина переулка до Большой Пороховской улицы. Они обновят покрытие на проезжей части, уложив свыше 50 тыс. кв. м нового полотна, а также отремонтируют более 20 тыс. кв. м тротуаров. Выравнивающий слой обеспечит повышенную устойчивость основания дороги к нагрузкам, а верхний слой покрытия из износостойкого асфальтобетона увеличит срок службы покрытия. Также на участок нанесут новую дорожную разметку.
С 25 августа по 7 октября в связи с ремонтом будет ограничено движение транспорта по проспекту Энергетиков от Большой Пороховской улицы до дома 65 корпус 1 по Заневскому проспекту.
Отметим, что проспект играет важную роль в транспортной инфраструктуре Санкт-Петербурга. Это одна из ключевых магистралей Красногвардейского района. Он обеспечивает доступ к крупным жилым массивам, промышленным зонам и важным социальным объектам, таким как школы и детские сады.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.