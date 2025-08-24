Ричмонд
В лагере «Армата» Белгородской области прошла профориентационная встреча

В мероприятии приняли участие подростки, интересующиеся военной службой и специальностями будущего.

Источник: Национальные проекты России

Масштабное профориентационное мероприятие провели в военно-патриотическом лагере «Армата», расположенном в селе Истобном Губкинского городского округа Белгородской области. Событие организовал центр занятости населения региона совместно с активистами молодежного Движения первых. Учреждение работает при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в администрации округа.

В мероприятии приняли участие около 50 подростков, интересующихся военной службой и профессиями будущего. Специалисты рассказали им о военных учебных заведениях, особенностях службы в современной российской армии и перспективных направлениях, связанных с безопасностью и обороной. Также ребята прошли специальное тестирование, которое позволит им спланировать карьерную траекторию.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.