В Ростове-на-Дону открылась выставка «Код России: флаг, герб, гимн»

Мультимедийная экспозиция «Код России: флаг, герб, гимн» открылась в Ростове-на-Дону в историческом парке «Россия — моя история». Это соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Выставка приурочена ко Дню Государственного флага Российской Федерации и посвящена истории государственной символики России. Она состоит из трех разделов. Первый посвящен бело-сине-красному триколору, Знамени Победы и другим советским и российским флагам, второй — печатям московских князей, царей, гербам Российской империи, Советской России, СССР, а также ордену Красной Звезды и другим наградам СССР. Третий раздел посвящен гимнам России и СССР. В начале экспозиции посетители узнают об основах классической геральдики, а в конце — о специальном экземпляре Конституции России, о знаке и штандарте Президента Российской Федерации.
«Эта выставка — возможность прикоснуться к истории своей страны через ее главные символы, понять их значение и роль в формировании российской идентичности», — отметил министр региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Александр Никиточкин.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.