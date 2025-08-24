В Ростове-на-Дону открылась выставка «Код России: флаг, герб, гимн»

Выставка приурочена ко Дню Государственного флага Российской Федерации и посвящена истории государственной символики России. Она состоит из трех разделов. Первый посвящен бело-сине-красному триколору, Знамени Победы и другим советским и российским флагам, второй — печатям московских князей, царей, гербам Российской империи, Советской России, СССР, а также ордену Красной Звезды и другим наградам СССР. Третий раздел посвящен гимнам России и СССР. В начале экспозиции посетители узнают об основах классической геральдики, а в конце — о специальном экземпляре Конституции России, о знаке и штандарте Президента Российской Федерации.