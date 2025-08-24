Кинофестиваль «Короче» объявит победителей 24 августа

На свете бывает вполне удачное кино мизантропического толка, но редко что превосходит по гнусности картины, мимикрирующие под гуманистические, а на деле реабилитирующие самые неприятные стороны человеческой натуры. «Три свадьбы и один побег» — как раз из последних. Главная героиня Амры решает ускорить процесс выдачи замуж двух старших сестер (Арина Желаева и Галина Денисенко), чтобы у матери (Инга Оболдина) наконец появилось время подумать о ее будущем (там есть некоторая логическая связь, но ее сложно пересказать). Тут девочка вроде как должна подтвердить свою славу шаловливой озорницы, но в действительности она просто обрушивает на окружающих череду подлостей — местами откровенно жестоких. В перерывах постановщик Логинов и сценаристка Алиса Габлия предлагают посмеяться, например, над такими явлениями категории «12+», как байка про изнасилование свиньи. Не самое очевидное, в общем, наполнение для доброго семейного кино — и на этой территории «Три свадьбы» проигрывают, например, фильму «Борат» (в России фильм был запрещен к показу).