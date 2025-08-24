Кинофестиваль «Короче» объявит победителей 24 августа

В Калининграде подходит к концу XIII фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче». Победители смотра станут известны на церемонии закрытия вечером 24 августа. Пока интрига сохраняется, кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков подводит личные итоги фестиваля — и рассказывает обо всех картинах конкурса полнометражных дебютов — в порядке от худшей к лучшей.
«Ганди молчал по субботам», реж. Юрий Зайцев.
Где и когда смотреть: неизвестно.
Бывает хорошее кино, бывает кино, которое не получилось хорошим, а бывает кино, в котором в принципе не получилось кино. Вот из картины Юрия Зайцева «Ганди молчал по субботам» кинематографа не сложилось: текст драматурга и писательницы Анастасии Букреевой, возникший десять лет назад как рассказ, а затем мутировавший в пьесу (спектакль ставили театры по всей стране, от Москвы до Петропавловска-Камчатского), напрочь отказывается работать в пространстве экрана. Во всяком случае, под руководством этого режиссера и в исполнении этих актеров во главе с Марком Эйдельштейном. Последний без умолку тараторит все те полтора с лишним часа, за которые зрителю пытаются рассказать историю подростка Саши «Мота» (Эйдельштейн), решившего в ответ на развод богатых родителей (Виктория Толстоганова и Евгений Коряковский) привести в квартиру бездомную женщину (Дарья Екамасова) с крайне трагичной судьбой.
Из-за того, что буквально все тут противится новообретенному медиуму, эмоционально подключиться к истории оказывается невозможно. Поэтому в тот момент, когда «Ганди» сворачивает в сторону пронзительности и принимается формулировать свое гуманистическое высказывание, необходимого катарсического эффекта не наступает — положение не спасает даже возникающий ближе к финалу Олег Гаркуша. Если обращаться к духовной составляющей вопроса, то сюжетные и кастинговые пересечения с фильмом «Анора» наводят на мысль, что лента Шона Бейкера вышла слишком хорошей, в связи с чем Эйдельштейн и Екамасова с помощью «Ганди» восстанавливают теперь кармический баланс. На всякий случай с запасом.
Оценка: ⅕.
«Мальчик-птица», реж. Савелий Осадчий.
Где и когда смотреть: неизвестно.
У Вани (Денис Хохрин) тело 18-летнего юноши, но глотка 10-летнего мальчика: к совершеннолетию голос так и не сломался, тембр похож на женский. Из-за такой особенности на людях Ваня обычно молчит — зато умеет неплохо по-птичьи чирикать. С этим вопросом планирует разобраться Ванин отец (Максим Щеголев), затеявший масштабный проект по превращению сына в настоящего мужчину. Отец забирает Ваню из детского дома, заставляет обналичить все положенные выплаты и определяет его на раскладушку в кухне — под боком у новой жены (Юлия Афанасьева) и нового сынишки. Ваню же во всей переменившейся обстановке интересует в первую очередь симпатичная соседка (Елизавета Струнина), которая держит свободолюбивого попугая и поет в церковном хоре.
Несмотря на символическую разницу с российским заголовком последнего мультфильма Хаяо Миядзаки, картина «Мальчик-птица» меньше всего походит на добрую сказку японского старца. Дебютант Савелий Осадчий выпорхнул из-под крыла Ивана И. Твердовского — сына документалиста Твердовского, выпускника мастерской Алексея Учителя и режиссера, у которого к 36 годам так и не вышло избавиться от прилагательного «молодой»: ни с помощью драмы «Конференция» про «Норд-Ост», ни с помощью постдокументального проекта «Реверс», снятого в Донбассе в 2024 году.
«Мальчик-птица» во многом близок его безжалостным «Подбросам», но одновременно вызывает в памяти кинематограф фестивального любимца Романа Михайлова: в кадр старающегося оператора Григория Розанова лезет много оранжевого и желтого, лента в целом как бы тянется к божественной благодати… но нирваны не достигает. Смесь выходит странная — и в итоге фильм ощущается как слабый фанфик по мотивам русской литературы, изуродованный бронебойной прямолинейностью: важная метафорическая функция тут возложена на плечи попугайчика с говорящей кличкой Герасим, кульминационный момент рифмуется с чудовищной сценой из недавней экранизации «Преступления и наказания» Владимира Мирзоева («Топи»), где Диану Енакаеву в роли Сони Мармеладовой сменяет Алена Михайлова. Ситуация по Мирзоеву и Осадчему вырисовывается, прямо скажем, скверная: выходит так, что девочки становятся женщинами, когда их насилуют, а мальчики становятся мужчинами — когда насилуют они.
Оценка: 1,5/5.
«Три свадьбы и один побег», реж. Кирилл Логинов.
Где и когда смотреть: в кино — с 11 сентября.
Высшей точкой конкурса выборгского смотра «Окно в Европу» стал дебют Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета» про грузинского мальчика с мечтой стать режиссером. В свою очередь за область нижней планки на калининградском «Короче» отвечал дебют Кирилла Логинова «Три свадьбы и один побег», которому вполне подошло бы название «День рождения Сарика Андреасяна»: историю про абхазскую девочку (Полина Денисова), собравшуюся поступать на актерский, лучше всего характеризует термин «манюнякор», ведь снята она будто по заветам хитовой экранизации повести армянки Наринэ Абгарян от «Кинокомпании братьев Андреасян».
На свете бывает вполне удачное кино мизантропического толка, но редко что превосходит по гнусности картины, мимикрирующие под гуманистические, а на деле реабилитирующие самые неприятные стороны человеческой натуры. «Три свадьбы и один побег» — как раз из последних. Главная героиня Амры решает ускорить процесс выдачи замуж двух старших сестер (Арина Желаева и Галина Денисенко), чтобы у матери (Инга Оболдина) наконец появилось время подумать о ее будущем (там есть некоторая логическая связь, но ее сложно пересказать). Тут девочка вроде как должна подтвердить свою славу шаловливой озорницы, но в действительности она просто обрушивает на окружающих череду подлостей — местами откровенно жестоких. В перерывах постановщик Логинов и сценаристка Алиса Габлия предлагают посмеяться, например, над такими явлениями категории «12+», как байка про изнасилование свиньи. Не самое очевидное, в общем, наполнение для доброго семейного кино — и на этой территории «Три свадьбы» проигрывают, например, фильму «Борат» (в России фильм был запрещен к показу).
Оценка: 1,5/5.
«Счастлив, когда ты нет», реж. Игорь Марченко.
Где и когда смотреть: неизвестно.
Как известно, историческая миссия каждого поколения состоит в том, чтобы заново изобрести все, что уже придумано другими, только под свежим названием. Судя по фильму «Счастлив, когда ты нет», миллениалы наконец изобрели Евгения Цыганова — и назвали его Гошей Токаевым.
Это, впрочем, не единственное достоинство картины Игоря Марченко. Токаевская партнерша Саша Бортич, скажем, довольно блестяще здесь доводит до абсолюта привычное амплуа девушки-катастрофы. Ее Женя, как и его Женя, может, не худшие люди на свете, но около того, и их дуэт обучающихся любви социопатов ощущается в наших широтах такой диковинкой, что в сумме с необычной цинично-лирической интонацией и неожиданными выводами он образует какую-то позитивную критическую массу, которая перевешивает, например, ощутимые проблемы ленты с темпоритмом (усугубленные неряшливым фаст-каттингом под постпанковый саундтрек). В какой-то степени «Счастлив, когда ты нет» можно счесть нашим ответом «Материалистке»: картина Марченко тоже пытается проверить ромкомовскую сказочность на прочность, сталкивая ее с суровым реализмом. Многое разлетается вдребезги, но какой-то кусочек вроде бы остается целым — вот за него и стоит держаться. Как тут любят говорить, могло быть и хуже!
Оценка: 3,5/5.
«Сводишь с ума», реж. Дарья Лебедева.
Где и когда смотреть: в кино — с 9 октября.
Считается, что грамотно размещенное зеркало визуально увеличивает пространство. В случае эсэмэмщицы Алисы (Мила Ершова) 70 квадратных метров питерского старого фонда превращаются аж в 140: в зазеркалье девушка видит параллельную реальность, где лакомая квартира по итогам просмотра ушла сопернику — нагловатому бармену Ване (Юрий Насонов), похожему то ли на кэрролловского Безумного Шляпника, то ли на солиста группы «Тима ищет свет». Изначально сильные чувства между героями закономерно перетекают от отрицательных значений к радикально положительным — однако на узких перекрестках мирозданья остается существенная преграда в виде грани реальности, которую просто так по щучьему велению не сотрешь.
Милый научно-фантастический ромком Дарьи Лебедевой явно стремится к образцам отечественной кинолирики нулевых: рыжая Мила Ершова и ее экранная подруга Надежда Иванова с короткими белыми волосами выступают как бы реинкарнациями Екатерины Федуловой и Ирины Рахмановой из «Питер FM», волшебная невидимая нить, протянутая меж влюбленными, рифмуется с происходящим в фильме «Тариф “Новогодний”. Однако тамошняя тактильная душевность здесь оказывается слегка загублена стерильностью стримингового киноязыка, из-за которой местами “Сводишь с ума” выглядит неуместно на большом экране. Что, впрочем, искупается задором, обаятельностью, плейлистом (“Тима ищет свет”, Beautiful Boys, Palc, Сироткин), цитатами из “Сумерек” и экранизаций Гоголя, а также необычным обращением с приемами и тропами, которые скорее свойственны фильмам ужасов (там любят развлечься с зеркалами и отражениями). Так что в конечном счете Лебедевой удается осуществить взлом с проникновением в зрительское сердечко. Кому квантовая физика, кому квартирантовая.
Оценка: 3,5/5.
«Взрослый сын», реж. Иван Шкундов.
Где и когда смотреть: неизвестно.
«Взрослый сын» Ивана Шкундова — кино сравнительно молодое (дебютанту нет 35), а вообще, очень даже взрослое. В нем ужасно много жизни — преимущественно неприятной, болезненной, но настоящей. Возможно, это удача Шкундова-режиссера — ценителя советских бытовых драм 70-х; возможно, заслуга наблюдательного в целом Шкундова-сценариста; возможно, все сложилось из чувства ритма, унаследованного от Шкундова-монтажера («Вечная зима»); может, дело в блестящих актерских решениях центрального тандема Дарьи Михайловой и Владислава Ветрова (в их дуэт еще довольно убедительно вклинивается Кузьма Котрелев), а что наиболее вероятно — всего понемногу.
Сам факт существования квазисемидесятнического «Взрослого сына» свидетельствует о том, что вокруг продолжает оформляться неозастой, — хорошего в этом мало, но раз уж мы оказались там, где оказались, пускай будет. Главным же образом Шкундова хочется похвалить за удачную адаптацию кинематографических традиций сорокалетней давности к сегодняшнему дню: самым пронзительным образом и самым симпатичным персонажем фильма оказывается робот-пылесос, который щемяще тычется во все углы, осмысляя реальность на ощупь. Я/мы/ «Сяоми».
Оценка: ⅘.