Маммографию с начала года прошли около 180 тысяч свердловчанок

Около 180 тысяч жительниц Свердловской области прошли маммографию в ходе диспансеризации с начала 2025 года. Это соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте информационной политики региона.
Из числа осмотренных женщин около 10% направлены на дообследование. Профилактические мероприятия позволили специалистам учреждений здравоохранения с начала года выявить 294 случая опухолей молочной железы.
Отметим, что широкий спектр методик лечения онкопатологий доступен жителям региона по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Врачи используют разные методы исследования, дополняющие друг друга: маммографию, контрастную маммографию, томосинтез (3D-маммографию), ультразвуковое исследование и эластографию, МРТ. Такое комплексное обследование значительно повышает точность диагностики. Полученные изображения в электронном виде хранятся долгие годы, позволяя специалистам проводить консультации с коллегами в онлайн-формате и эффективно отслеживать состояние пациенток в динамике.
«Переход на цифровые технологии позволил выявлять заболевания на доклинической стадии, видеть мельчайшие изменения, в том числе микрокальцинаты — мелкие отложения кальция, которые могут быть первым признаком злокачественного новообразования», — рассказала заведующая отделением рентгенодиагностики Свердловского областного онкодиспансера Алиса Попова.
Добавим, что в центре онкомаммологии Свердловского онкодиспансера ежегодно проходят обследование около двух тысяч пациенток с впервые выявленным раком молочной железы. Там за одно посещение женщина получает консультацию врача, делает маммографию и, при необходимости, УЗИ и биопсию. После обследования мультидисциплинарный консилиум врачей, включающий онколога, радиолога и хирурга, выбирает оптимальную тактику лечения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.