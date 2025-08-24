Ричмонд
В Подольске возвели пристройку к школе № 29

Новый корпус на 200 мест позволит детям учиться в одну смену.

Пристройку к средней общеобразовательной школе № 29 имени П. И. Забродина возвели в Подольске Московской области. Работы велись в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса региона.

Пристройка позволит школьникам учиться в одну смену. В новом корпусе, помимо учебных кабинетов, есть спортивный зал, библиотечный центр, медицинский блок и офисная зона для педагогов. Площадь здания составила 4 тыс. кв. м. Оно рассчитано на 200 учащихся.

Сейчас строители готовят школу к приему детей. В учреждении проводят уборку помещений.

Отметим, что специалисты благоустроили прилегающую территорию. Они сделали детские игровые площадки, тротуары и проезды. Новый корпус откроют 1 сентября.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.