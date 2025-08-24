Мединский рассказал, зачем РВИО передало учебники украинским военнопленным

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Переданные Российским военно-историческим обществом учебники позволят украинским военнопленным провести время с пользой, сообщил помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский.
«На днях РВИО передало в учреждения, где содержатся укр. (украинские — ред.) военнопленные, несколько тысяч книг. В том числе учебники по истории России XX века, брошюры про бандеровщину… Пусть проведут время с пользой. Прочистят мозги от мусора», — написал Мединский в своем Telegram-канале.
