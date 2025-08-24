В татарстанском селе Большая Цильна обновили медпункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) капитально отремонтировали в селе Большая Цильна Дрожжановского района Республики Татарстан. Работы проводились по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения региона.
Специалисты обновили входную группу, выполнили отделку стен, потолка и пола. Также они установили межкомнатные двери, сантехнику, водонагреватели, светодиодные светильники и мебель.
Теперь у жителей села есть комфортный медпункт. К ФАПу прикреплены 595 человек. Они смогут в современных условиях проходить осмотры, сдавать анализы и вакцинироваться.
Отметим, что капитальный ремонт медучреждения также завершился в селе Большая Акса. Строители улучшили стены, потолок, заменили напольные покрытия, установили новую сантехнику, двери и окна.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.