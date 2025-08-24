Ричмонд
Более 20 семей города Зверево на Дону взяли детские вещи в пункте проката

Им доступны кроватки, коляски, ванночки, стульчики для кормления.

Источник: Национальные проекты России

Пунктом проката предметов первой необходимости для новорожденных в городе Зверево Ростовской области воспользовалась 21 семья с начала года. Он открыт по нацпроекту «Семья», сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

В пункте семьи берут напрокат кроватки, коляски, ванночки, стульчики для кормления и другие вещи. Они предоставляются бесплатно молодым, студенческим семьям, многодетным родителям и одиноким мамам. Это помогает семьям избежать лишних трат и обеспечить малыша всем необходимым. С начала года выдано 53 предмета.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.