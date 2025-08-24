В башкирском селе Камышлытамак открыли новое медучреждение

Здание установили в соответствии с современными требованиями и стандартами. Его оснастили всем необходимым для оказания населению качественной медицинской помощи и комфортной работы персонала. В учреждении есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря. Первичную медико-санитарную помощь в ФАПе смогут получать жители села Камышлытамак и деревни Сакатово с численностью населения 349 человек, в том числе 64 ребенка. Помощь им будет оказывать фельдшер Алсу Исхакова, которая работает в медицине более 22 лет.