В башкирском селе Камышлытамак открыли новое медучреждение

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в селе Камышлытамак Бакалинского района Башкирии. Его возвели в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Здание установили в соответствии с современными требованиями и стандартами. Его оснастили всем необходимым для оказания населению качественной медицинской помощи и комфортной работы персонала. В учреждении есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря. Первичную медико-санитарную помощь в ФАПе смогут получать жители села Камышлытамак и деревни Сакатово с численностью населения 349 человек, в том числе 64 ребенка. Помощь им будет оказывать фельдшер Алсу Исхакова, которая работает в медицине более 22 лет.
Благодаря проекту «Цифровой ФАП» жителям теперь будут доступны цифровые медицинские услуги. Фельдшер сможет дистанционно открыть лист временной нетрудоспособности, выписать электронный рецепт, провести телемедицинскую консультацию с врачом и направить медицинские данные в другое учреждение на консультацию.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.