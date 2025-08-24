Педагогическая конференция в Пятигорске собрала более 2 тысяч специалистов

«В этом году в образовательных организациях края насчитывается более 435 тысяч детей, работают около 29 тысяч учителей. Стартовал нацпроект “Молодежь и дети”, в центре которого — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания. Особое внимание уделяется поддержке талантливой молодежи. По нацпроекту в этом году будут отремонтированы 33 школы, оснащены кабинеты ОБЗР (“Основы безопасности и защиты Родины”. — Прим. ред.) и труда в 439 образовательных организациях, по программе “Земский учитель” приняты шесть педагогов», — отметила Мария Смагина.