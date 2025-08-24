Педагогическая конференция в Пятигорске собрала более 2 тысяч специалистов

Краевая педагогическая конференция прошла 22−23 августа на базе музейно-выставочного комплекса «Моя страна. Моя история» в Пятигорске. Это соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в правительстве Ставропольского края.
Мероприятие стало платформой для обсуждения актуальных тем в сфере образования, обмена опытом и лучшими практиками среди педагогов, руководителей учреждений и представителей органов управления образованием. В мероприятии участвовали более двух тысяч специалистов системы образования, в том числе из Луганской Народной Республики.
В формате видеообращения участников поприветствовал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. С основным докладом на тему «Стратегия развития региональной системы образования: от вызовов к инновационным решениям» выступила министр образования края Мария Смагина. В ходе конференции также состоялось чествование лучших работников, включая молодых педагогов и ветеранов труда.
«В этом году в образовательных организациях края насчитывается более 435 тысяч детей, работают около 29 тысяч учителей. Стартовал нацпроект “Молодежь и дети”, в центре которого — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания. Особое внимание уделяется поддержке талантливой молодежи. По нацпроекту в этом году будут отремонтированы 33 школы, оснащены кабинеты ОБЗР (“Основы безопасности и защиты Родины”. — Прим. ред.) и труда в 439 образовательных организациях, по программе “Земский учитель” приняты шесть педагогов», — отметила Мария Смагина.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.