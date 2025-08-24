В Нижнем Новгороде выберут лучшего водителя электробуса

В мероприятии примут участие 16 водителей — по восемь от каждого электробусного парка. Каждый из них выполнит два заезда: на скорость и на комфорт. На этапе комфортного вождения в салоне будет установлен импровизированный макет пассажира, который нельзя уронить, иначе заезд не будет засчитан. Участникам конкурса нужно будет выполнить упражнения: эталонно подъехать к остановочному пункту, выполнить «змейку», заехать в узкий бокс, а также без ошибок пройти тест на знание правил дорожного движения. Всех водителей ждут призы и подарки, а победитель получит 50 тыс. рублей.