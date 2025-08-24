В Нижнем Новгороде выберут лучшего водителя электробуса

Конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель электробуса» пройдет 27 августа в Нижнем Новгороде. В этом году он организован в поддержку национального проекта «Кадры», который призван повысить престиж и популярность рабочих профессий, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В мероприятии примут участие 16 водителей — по восемь от каждого электробусного парка. Каждый из них выполнит два заезда: на скорость и на комфорт. На этапе комфортного вождения в салоне будет установлен импровизированный макет пассажира, который нельзя уронить, иначе заезд не будет засчитан. Участникам конкурса нужно будет выполнить упражнения: эталонно подъехать к остановочному пункту, выполнить «змейку», заехать в узкий бокс, а также без ошибок пройти тест на знание правил дорожного движения. Всех водителей ждут призы и подарки, а победитель получит 50 тыс. рублей.
Конкурс пройдет на парковке рядом с конечным пунктом общественного транспорта «ЖК Новая Кузнечиха» (между проспектом Героев Донбасса и деревней Новопокровское) с 8:00 до 16:00.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.