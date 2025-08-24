Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Зарайске построили новую школу на 825 мест

Открытие учреждения планируется 1 сентября.

Новую школу, рассчитанную на 825 мест, построили в Зарайске на улице Московской. Работы выполнили в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Общая площадь здания составила 16,3 тыс. кв. м. В новой школе, помимо классов, разместились специализированные кабинеты, лаборатории, спортивные и актовые залы, творческие студии и мастерские. На прилегающей территории сделали физкультурно-спортивную зону с игровыми площадками.

Учреждение уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Открытие новой школы планируется 1 сентября. Благодаря этому в Зарайске все дети будут учиться в одну смену.

Нацпроект «Молодежь и дети».

направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.