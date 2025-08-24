В Зарайске построили новую школу на 825 мест

Новую школу, рассчитанную на 825 мест, построили в Зарайске на улице Московской. Работы выполнили в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Общая площадь здания составила 16,3 тыс. кв. м. В новой школе, помимо классов, разместились специализированные кабинеты, лаборатории, спортивные и актовые залы, творческие студии и мастерские. На прилегающей территории сделали физкультурно-спортивную зону с игровыми площадками.
Учреждение уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Открытие новой школы планируется 1 сентября. Благодаря этому в Зарайске все дети будут учиться в одну смену.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.