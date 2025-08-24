Кубань экспортировала свыше 150 тонн кондитерских изделий

Производители Краснодарского края в этом году экспортировали 151 тонну кондитерских изделий. Такая продукция поставляется на внешние рынки в ходе реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в отделе экспорта продукции АПК министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.
Производством кондитерских изделий в Краснодарском крае занимаются более 140 предприятий. Они выпускают более 300 видов товаров. Их закупают Абхазия, Азербайджан, Армения, Республика Беларусь, Казахстан и Таджикистан. В этом году товары отправили на сумму более 444 тыс. долларов США.
«Кондитерские изделия Краснодарского края — это качество, проверенное временем. Наши производители уверенно завоевывают международные рынки, потому что в основе их успеха — натуральное сырье от кубанских производителей. Уверенные поставки наших сладостей на внешние рынки — это не только экономический показатель, но и продвижение гастрономического бренда Кубани в мире», — сообщила начальник отдела экспорта продукции АПК краевого минсельхоза Екатерина Ровная.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.