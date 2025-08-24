В Волгограде предприниматели смогут посетить колледж IT MAXITET

«Бизнес-визиты позволяют предпринимателям на практике познакомиться с опытом действующих социальных проектов, наладить контакты с коллегами и увидеть новые направления для развития. Мы проводим такие встречи, потому что они становятся не только площадкой для обмена идеями, но и источником вдохновения для дальнейшей работы. Визит в колледж IT MAXITET даст участникам возможность обсудить актуальные потребности в подготовке кадров и совместные проекты, которые могут принести пользу и бизнесу, и обществу», — отметила начальник центра инноваций социальной сферы центра «Мой бизнес» Алина Панфилова.