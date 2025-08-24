В Волгограде предприниматели смогут посетить колледж IT MAXITET

Бизнес-визит в IT-колледж цифровых профессий MAXITET состоится 26 августа в Волгограде. Его организует центр инноваций социальной сферы в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
Колледж IT MAXITET — одно из образовательных учреждений Волгоградской области, которое готовит специалистов в сфере информационных технологий (ИТ) и внедряет социально ориентированные проекты. Посетить заведение могут представители малого и среднего предпринимательства, включенные в реестр социальных предприятий региона, а также предприниматели, рассматривающие возможность реализации проектов с социальной направленностью. Гости смогут познакомиться с деятельностью образовательного учреждения, узнать о его социальных инициативах. Также они смогут встретиться с руководством организации, обсудить актуальные вопросы и перспективы сотрудничества в сфере социального предпринимательства.
«Бизнес-визиты позволяют предпринимателям на практике познакомиться с опытом действующих социальных проектов, наладить контакты с коллегами и увидеть новые направления для развития. Мы проводим такие встречи, потому что они становятся не только площадкой для обмена идеями, но и источником вдохновения для дальнейшей работы. Визит в колледж IT MAXITET даст участникам возможность обсудить актуальные потребности в подготовке кадров и совместные проекты, которые могут принести пользу и бизнесу, и обществу», — отметила начальник центра инноваций социальной сферы центра «Мой бизнес» Алина Панфилова.
Участие в мероприятии бесплатное, но требуется предварительная регистрация по ссылке. Все предстоящие обучающие занятия центра «Мой бизнес» можно посмотреть в разделе «Мероприятия».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.