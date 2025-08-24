Ричмонд
Капитальный ремонт технического лицея в Новосибирске завершат до конца года

Но уже 1 сентября более 700 ребят вернутся в здание образовательного учреждения.

Технический лицей № 128 в Новосибирске капитально отремонтируют до конца года. Его улучшают по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.

В учреждении выполнили уже около 87% работ. В здании проводится комплексный ремонт, включающий все виды работ. Его обновляют полностью — реконструируют кровлю, фасад, цоколь, отмостку, входные группы и лестницы. Также специалисты заменят дверные блоки, проведут внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы.

Полностью завершить работы планируется ко второй четверти нового учебного года. Но уже 1 сентября ребята — более 700 человек — вернутся в здание лицея. Учеба продолжится в привычном режиме с соблюдением всех санитарных норм.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.