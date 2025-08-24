В башкирском селе Дияшево открыли новый медпункт

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в селе Дияшево Бакалинского района Республики Башкортостан. Его построили в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Учреждение установили в соответствии с современными требованиями и стандартами. В нем сделали кабинет фельдшера, смотровую и процедурную, комнату ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря. Здание оснащено всем необходимым для оказания населению качественной медицинской помощи и комфортной работы персонала.
В ФАПе первичную медико-санитарную помощь будут получать жители села Дияшево и деревни Пенькозавод с численностью населения 370 человек, в их числе 70 детей. Помощь людям будет оказывать фельдшер Юлия Малова, которая работает в медицине более 17 лет.
«В нашей республике фельдшерско-акушерские пункты возводятся благодаря реализации национального проекта “Продолжительная и активная жизнь”, который лично курирует глава региона Радий Хабиров. С 2020 года в Бакалинском районе было установлено 23 ФАПа, из них шесть — в этом году. Открытие новых медицинских учреждений — это важное событие не только для работников здравоохранения, но и для всех местных жителей», — отметил заместитель министра здравоохранения Башкирии Роберт Иштуков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.