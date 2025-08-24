В башкирском селе Дияшево открыли новый медпункт

«В нашей республике фельдшерско-акушерские пункты возводятся благодаря реализации национального проекта “Продолжительная и активная жизнь”, который лично курирует глава региона Радий Хабиров. С 2020 года в Бакалинском районе было установлено 23 ФАПа, из них шесть — в этом году. Открытие новых медицинских учреждений — это важное событие не только для работников здравоохранения, но и для всех местных жителей», — отметил заместитель министра здравоохранения Башкирии Роберт Иштуков.