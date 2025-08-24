Ричмонд
В деревне Петромихайловке в Челябинской области благоустроили игровую зону

Там создали современное и функциональное пространство для активного отдыха детей и взрослых.

Спортивно-игровую зону благоустроили в деревне Петромихайловке Саткинского района Челябинской области. Это стало возможно при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации района.

Рабочие создали современное и функциональное пространство для активного отдыха детей и взрослых. На территории установили разнообразные игровые элементы, включая качели, современные горки и многофункциональные площадки для спортивных игр.

Особое внимание уделено удобству и безопасности. Для комфортного отдыха на территории появились удобные лавочки, а для поддержания чистоты установлены мусорные урны. Также там поставили фонари.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.