На Кубани в поселке Раздольном завершают ремонт Дома культуры

Капитальный ремонт Дома культуры завершается в поселке Раздольном Брюховецкого района Краснодарского края. Его модернизируют в соответствии с целями национального проекта «Семья», сообщили в администрации района.
Учреждение построили в 1987 году, и оно давно нуждалось в обновлении. Специалисты уже улучшили фасад, входную группу и кровлю, отремонтировали два кабинета и библиотеку, заменили сценическое освещение. Вместо старых деревянных окон они установили новые пластиковые, а также обновили зрительный зал и фойе, полностью заменили электропроводку.
«После ремонта в ДК появляются залы, где не только с отчетным концертом можно выступить, но и кино хорошее показать. Детей ждут новые игровые зоны, людей активного возраста — новые кружки и творческие объединения. Очень важно, что здесь продолжают заниматься дети, посещая разные кружки. В планах — расширение культурно-досуговой деятельности учреждения», — сказала Галина Горева, директор Чепигинского Дома культуры, который находится в Брюховецком районе.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.