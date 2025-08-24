На Кубани в поселке Раздольном завершают ремонт Дома культуры

«После ремонта в ДК появляются залы, где не только с отчетным концертом можно выступить, но и кино хорошее показать. Детей ждут новые игровые зоны, людей активного возраста — новые кружки и творческие объединения. Очень важно, что здесь продолжают заниматься дети, посещая разные кружки. В планах — расширение культурно-досуговой деятельности учреждения», — сказала Галина Горева, директор Чепигинского Дома культуры, который находится в Брюховецком районе.