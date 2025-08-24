Ричмонд
Кинорежиссер Валерий Усков умер на 93-м году жизни

Народный артист РСФСР, кинорежиссер Валерий Усков скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза кинематографистов России.

«Приносим соболезнования родным и близким Валерия Ивановича», — говорится в сообщении.

Усков родился 22 апреля 1933 года в Свердловске. В 1955-м он окончил факультет журналистики Уральского госуниверситета имени А. М. Горького. Свою карьеру в качестве редактора и ассистента режиссера он начал на Свердловской киностудии.

С 1959 года Усков занял должность режиссера Свердловской студии телевидения, Свердловской киностудии и ЦСДФ, а с 1964-го работал на киностудии «Мосфильм».

В соавторстве с режиссером Владимиром Краснопольским Усков создал такие фильмы и сериалы, как «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант», «Стюардесса», «Времена года», «Неподсуден», «Отец и сын», «Соучастие в убийстве» и другие.

В разные годы был удостоен Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола. Он также получил ордена Почета и «За заслуги перед Отечеством» (IV и III степени).