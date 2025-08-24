Акция «Мое трудовое лето» объединила 105 подростков из Ульяновской области

Заявку на участие в акции можно подать до 31 августа включительно. Анкету, фотографии с места работы и отзывы необходимо отправить в агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов на адрес электронной почты podrostki_dzn@mail.ru. С 1 по 15 сентября будет проходить голосование в официальной группе агентства в социальной сети «ВКонтакте», с 18 по 22 сентября — будут определены трое победителей, а с 25 по 30 сентября — пройдет награждение.