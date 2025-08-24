Акция «Мое трудовое лето» объединила 105 подростков из Ульяновской области

Участниками акции «Мое трудовое лето» стали уже 105 школьников Ульяновской области, сообщили в агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов. Конкурс запущен с целью популяризации временного трудоустройства подростков и в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры».
В 2024 году в акции «Мое трудовое лето» приняли участие 147 подростков. Речь идет об учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, официально трудоустроенных у работодателей.
«В целом летом 2025 года в Ульяновской области было запланировано трудоустроить порядка 4 тысяч подростков. На сегодняшний день план полностью выполнен: 4265 детей уже получили опыт работы. Школьники трудятся по специальностям, не требующим квалификации. В основном, это благоустройство парков и скверов. Ребята приобретают навыки, формируют свои профессиональные компетенции», — отметил руководитель агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов региона Павел Калашников.
Заявку на участие в акции можно подать до 31 августа включительно. Анкету, фотографии с места работы и отзывы необходимо отправить в агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов на адрес электронной почты podrostki_dzn@mail.ru. С 1 по 15 сентября будет проходить голосование в официальной группе агентства в социальной сети «ВКонтакте», с 18 по 22 сентября — будут определены трое победителей, а с 25 по 30 сентября — пройдет награждение.
Нацпроект «Кадры».
поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.