Учащиеся из Петербурга изучили устройство беспилотных летательных аппаратов

Профильная смена Академии талантов «Беспилотные авиационные системы» прошла в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого с 11 по 16 августа в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городском комитете по образованию.
Около 30 учащихся 8−11-х классов погрузились в область аддитивных технологий и роботизированных систем. Программа образовательного трека включала в себя как теоретические, так и практические занятия. За шесть дней старшеклассники изучили основы создания и управления роботами, принципы автоматизации производственных процессов и возможности 3D-принтера.
Наставники в лице молодых ученых из политехнического вуза поддерживали юных петербуржцев на каждом этапе интенсива. Вместе они освоили устройство дронов, познакомились с правилами управления полетом и составления экономических отчетов. Также участники смены работали над научными проектами по электротехнике, анализировали эффекты солнечных панелей и применяли навигацию. Свои проекты школьники успешно защитили в финале смены.
«Все участники погружения справились с задачами, несмотря на то, что многие из них впервые столкнулись с некоторыми практическими вызовами, например, с пайкой», — отметил педагог интенсива Артем Потешкин.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.