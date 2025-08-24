Ричмонд
Вэнс: Болтону грозит суд, если ФБР установит его преступления

По словам Вэнса, проверка наличия у Болтона секретных документов является частью расследования.

Источник: Аргументы и факты

Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон может предстать перед судом, если ФБР подтвердит наличие совершенных им преступлений, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Существует широкая обеспокоенность в отношении Болтона. ФБР планирует заняться этим вопросом… Если нарушения закона не будет, уголовное дело не возбуждается. Если же преступление имело место, Болтон, безусловно, предстоит ответить перед судом», — сказал Вэнс в интервью телеканалу NBC News.

Он добавил, что проверка наличия у Болтона секретных документов является частью расследования, подчеркнув при этом, что американские правоохранители действуют «в рамках закона, а не политики» администрации Дональда Трампа.

«Считаю, что он не будет задержан до тех пор, пока не будет официально возбуждено уголовное дело, если это действительно произойдет», — отметил вице-президент.

В пятницу, как сообщает New York Post со ссылкой на источники в администрации Трампа, агенты ФБР провели обыск в доме Болтона в рамках расследования, связанного с вопросами национальной безопасности. Расследование ведется по распоряжению директора ФБР Кэша Пателя.

Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
