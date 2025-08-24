Вэнс: Болтону грозит суд, если ФБР установит его преступления

Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон может предстать перед судом, если ФБР подтвердит наличие совершенных им преступлений, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Существует широкая обеспокоенность в отношении Болтона. ФБР планирует заняться этим вопросом… Если нарушения закона не будет, уголовное дело не возбуждается. Если же преступление имело место, Болтон, безусловно, предстоит ответить перед судом», — сказал Вэнс в интервью телеканалу NBC News.
Он добавил, что проверка наличия у Болтона секретных документов является частью расследования, подчеркнув при этом, что американские правоохранители действуют «в рамках закона, а не политики» администрации Дональда Трампа.
«Считаю, что он не будет задержан до тех пор, пока не будет официально возбуждено уголовное дело, если это действительно произойдет», — отметил вице-президент.
В пятницу, как сообщает New York Post со ссылкой на источники в администрации Трампа, агенты ФБР провели обыск в доме Болтона в рамках расследования, связанного с вопросами национальной безопасности. Расследование ведется по распоряжению директора ФБР Кэша Пателя.