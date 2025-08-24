Гол Дзюбы не помог: ЦСКА обыграл «Акрон»

К двадцатой минуте Матеуш и Кирилл Глебов забили по одному голу за ЦСКА. Отставание своей команды сократил Артем Дзюба, но во втором тайме игрок ЦСКА забил с пенальти.
ЦСКА занял вторую строчку турнирной таблицы.
