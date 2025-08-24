Ричмонд
Гол Дзюбы не помог: ЦСКА обыграл «Акрон»

Встреча ЦСКА и тольяттинского «Акрона» в Москве в рамках РПЛ завершилась победой хозяев поля.

К двадцатой минуте Матеуш и Кирилл Глебов забили по одному голу за ЦСКА. Отставание своей команды сократил Артем Дзюба, но во втором тайме игрок ЦСКА забил с пенальти.

ЦСКА занял вторую строчку турнирной таблицы.

