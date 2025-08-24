В столице пышно отметили День государственного флага

Цвет настроения у Москвы в минувшую пятницу, 22 августа, был красно-бело-синим. По всему городу отмечался День государственного флага России. Свыше двух тысяч флагов страны было установлено по всему городу. Количество участников, разнообразие акций — все это свидетельствовало о том, что праздник стал по-настоящему народным.
Все началось в ночь с 21 на 22 августа. Свыше 500 автомобилей стартовало на Садовом кольце в автопробеге по центру Москвы. Здесь были новенькие машины и старые «Волги». Участники украсили своих «железных коней» наклейками — как серьезными, такими как «80-летие Победы», так и более игровыми — например, «Все дороги ведут в Россию». И из окон всех машин были выставлены российские флаги. Чтобы принять участие в пробеге, горожане подавали заявку, заполняли анкету. Их могло бы быть и больше, мероприятие это очень популярно, но ГИБДД определила оптимальное число участников — безопасность в первую очередь.
Самое масштабное действо развернулось на Поклонной горе. Все желающие могли присоединиться к съемкам клипа на песню Дениса Майданова «Флаг моего государства». 300 детей размахивали в такт музыки российскими триколорами. Кроме того, на Поклонной горе столичные волонтеры, активисты студенческих организаций, представители НКО выпустили в воздух свыше 400 шаров — красных, синих и белых. Активисты развернули занесенный в Книгу рекордов России флаг площадью около 1000 кв. м.
Это был не единственный гигантский триколор, украсивший Москву. Школьники на Прокшинском проспекте развернули флаг длиной 50 метров. Кстати, в праздновании с каждым годом принимают участие все больше детей и молодежи. Этому во многом способствуют многочисленные концерты и акции, подготовленные для них столичными властями.
Так, в сквере Девичьего Поля массово станцевали московскую кадриль. Пара сотен — не меньше! — девчонок и ребят в сарафанах и рубахах с расшитыми воротами повторяли плясовые движения за инструкторами, которые стояли на сцене. Все это выглядело и очень современно, как массовое занятие гимнастикой, но в то же время и как старое московское гуляние, лихое и задорное.
По всему городу в парках и значимых общественных местах проходила раздача трехцветных ленточек. Праздник нон-стопом шел на Болотной площади. Все желающие — и взрослые, и дети — могли украсить себя тематическим аквагримом. И если кто-то ограничивал себя тремя полосами, то были и те, кто озадачивался сложной композицией и вписывал российский флаг в узор из вологодских кружев или орнаменты Палеха. Да и вообще, благодаря проходящим в пространстве Болотной площади мастер-классам можно было себя эффектно приодеть в целом. Здесь учили расписывать майки, изготовлять трехцветные браслеты из бусин, кокошники, а также расписывать матрешек. На сцене выступали молодые исполнители. Они пели в разных жанрах, но предпочтение все же оказывалось музыке фольклорной.
Флаг — это символ России, ее прошлого, настоящего и будущего. И, возможно, главным итогом дня стали 600 бракосочетаний, заключенных как в столичных дворцах и загсах, так и на выездных площадках.