В столице пышно отметили День государственного флага

По всему городу в парках и значимых общественных местах проходила раздача трехцветных ленточек. Праздник нон-стопом шел на Болотной площади. Все желающие — и взрослые, и дети — могли украсить себя тематическим аквагримом. И если кто-то ограничивал себя тремя полосами, то были и те, кто озадачивался сложной композицией и вписывал российский флаг в узор из вологодских кружев или орнаменты Палеха. Да и вообще, благодаря проходящим в пространстве Болотной площади мастер-классам можно было себя эффектно приодеть в целом. Здесь учили расписывать майки, изготовлять трехцветные браслеты из бусин, кокошники, а также расписывать матрешек. На сцене выступали молодые исполнители. Они пели в разных жанрах, но предпочтение все же оказывалось музыке фольклорной.