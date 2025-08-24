«Фея желаний в наручниках»: создательнице «Марафона желаний» Елене Блиновской — 44

В понедельник, 25 августа 2025 года, создательница знаменитого «Марафона желаний» Елена Блиновская отметит свое 44-летие в колонии общего режима. Женщина, учившая тысячи людей правильно мечтать и визуализировать свой успех, встретит праздник за решеткой по приговору за неуплату налогов на сумму более 900 миллионов рублей. Еще четыре года назад она отмечала юбилей с размахом на 119 миллионов. Теперь ее имущество конфисковано, а бизнес рухнул. Подробнее об пути, взлете и падении Блиновской — в материале URA.RU.