«Фея желаний в наручниках»: создательнице «Марафона желаний» Елене Блиновской — 44

Блогершу Елену Блиновскую приговорили к пяти годам лишения свободы.
В понедельник, 25 августа 2025 года, создательница знаменитого «Марафона желаний» Елена Блиновская отметит свое 44-летие в колонии общего режима. Женщина, учившая тысячи людей правильно мечтать и визуализировать свой успех, встретит праздник за решеткой по приговору за неуплату налогов на сумму более 900 миллионов рублей. Еще четыре года назад она отмечала юбилей с размахом на 119 миллионов. Теперь ее имущество конфисковано, а бизнес рухнул. Подробнее об пути, взлете и падении Блиновской — в материале URA.RU.
Блиновская: начало.
Елена Олеговна Блиновская (урожденная Останина) родилась 25 августа 1981 года в небольшом поселке Опарино Кировской области. Детство будущей инфлюенсерки прошло в Ярославле, куда семья переехала вскоре после ее рождения. Отец девочки занялся ветеринарным бизнесом, открыв клинику с выездом на дом, а мать работала бухгалтером.
Получив экономическое образование в Ярославском государственном университете имени П. Г. Демидова, Елена некоторое время работала бухгалтером в рекламном агентстве, затем в ветеринарной клинике отца. Карьера офисного сотрудника не принесла ей удовлетворения, и в 2005 году предприимчивая девушка открыла свой первый бизнес — салон «Свадебный переполох». После замужества за бизнесменом Алексеем Блиновским в 2009 году она продала салон, решив посвятить себя семье.
Настоящий успех пришел к Блиновской лишь в 2015 году, когда она запустила свой знаменитый «Марафон желаний» — онлайн-курс по исполнению желаний. По ее словам, первый марафон она провела для подруг совершенно бесплатно, а участие в нем приняли около 50 человек. Стоимость первого официального курса составляла всего 2 тысячи рублей.
Блиновская и империя желаний с миллионными доходами.
Елена Блиновская — российский блогер, телеведущая, создатель популярного марафона личностного роста «Марафон желаний’Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press.
За несколько лет скромный бизнес Блиновской превратился в настоящую империю. К 2020 году, по оценкам Forbes, ее выручка составила 330 миллионов рублей, а прибыль — 200 миллионов. Стоимость участия в марафоне выросла до 4,5 тысяч рублей за базовый пакет и до 300 тысяч рублей за VIP-тариф с личным кураторством от Елены.
На своих курсах Блиновская учила людей «правильно формулировать желания», делать коллажи и «карты желаний», медитировать и визуализировать успех. Среди заданий были также уборка дома, избавление от старых вещей и запуск воздушных шаров с записками. Именно последний пункт вызвал критику со стороны экологов, утверждавших, что марафоны Блиновской могут привести к попаданию в окружающую среду до 7,5 тонн неперерабатываемых отходов.
Популярность позволила Блиновской расширить ассортимент курсов. Она запустила марафоны «Предназначение» (7 тысяч рублей), «Стань и получишь» (6 тысяч рублей), «Про отношения» (10 тысяч рублей) и «Дружба» (15 тысяч рублей). Особый резонанс вызвал анонсированный, но так и не запущенный марафон «Зачатие», который, по словам Блиновской, должен был помочь женщинам с бесплодием забеременеть.
От Королевы марафонов до инфоцыганства.
В 2016 году Блиновская завоевала титул «Миссис Россия International — 2016»Фото: Елизавета Клементьева/ТАСС.
С ростом популярности Блиновской росла и критика в ее адрес. Российские СМИ называли ее «главной инфоцыганкой страны». Участники марафонов жаловались на «много воды» и минимум обратной связи, а тех, кто оставлял негативные отзывы, просто блокировали. Психологи отмечали, что методики Блиновской отличаются от профессиональных консультаций и часто построены на популярной психологии, астрологии и эзотерике.
В 2021 году Блиновская привлекла всеобщее внимание своим 40-летним юбилеем на Алтае, на который потратила рекордные 119 миллионов рублей. На празднике выступали Филипп Киркоров, группа «Звери», рэпер Jah Khalib и певица Нюша, а ведущими были Иван Ургант и Ксения Собчак.
В 2022 году Блиновская дала скандальное интервью Ксении Собчак, где вела себя агрессивно, оскорбляла журналистку и даже пригрозила «плюнуть ей в лицо» за неудобные вопросы. Это интервью, собравшее миллионы просмотров, показало публике другую сторону «феи желаний» — раздражительную и высокомерную.
Уголовное дело Блиновской и крах империи желаний.
Блиновской назначили наказание: пять лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф 1 млн рублей и запрет на занятие коммерческой деятельностью в течение четырёх летФото: Валерий Шарифулин/ТАСС.
Настоящие проблемы начались у Блиновской в апреле 2023 года, когда против нее было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, с 2019 по 2021 год она, используя схему «дробления» бизнеса, занизила свои доходы и не уплатила налоги на общую сумму 918 миллионов рублей.
27 апреля 2023 года Блиновская была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией. При себе у нее обнаружили билеты в Казахстан. Изначально блогера поместили под домашний арест, но в январе 2024 года перевели в СИЗО за нарушение условий — она устроила предновогоднюю вечеринку и встретилась со свидетелем по своему делу.
В ноябре 2024 года Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. А 3 марта 2025 года Савеловский суд Москвы приговорил ее к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в размере 1 миллиона рублей и запрету на занятие предпринимательской деятельностью на 4 года. Суд также конфисковал все имущество Блиновской и взыскал с нее 587 миллионов рублей в пользу государства.
Муж в зоне СВО, дети без родителей.
По информации на август 2025 года, дети Елены Блиновской проживают в Ярославле, опеку над ними оформили родители мужа ЕленыФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС.
Личная жизнь Блиновской тоже оказалась под ударом. Ее муж Алексей Блиновский, с которым она вместе с 2009 года, также проходил по делу как соучастник налоговых преступлений. Чтобы избежать уголовного преследования, в апреле 2024 года он заключил контракт с Минобороны и отправился в зону проведения СВО.
Однако летом 2025 года Блиновский неожиданно оказался в Москве, где попал в ДТП на своем мотоцикле Ducati Diavel и в драку с таксистом. Этот инцидент вызвал вопросы о том, действительно ли он находится на службе, особенно учитывая, что за два месяца в столице он накопил восемь штрафов за нарушения ПДД.
Сейчас четверо детей пары — Всеволод (2009), близнецы Платон и Мирон (2011) и маленькая Аврора (2020) — находятся на попечении родителей мужа Блиновской. Адвокаты Елены неоднократно просили суд дать ей отсрочку исполнения приговора из-за наличия несовершеннолетних детей, но получали отказ.
Проекты Елены Блиновской.
За свою карьеру Елена Блиновская создала несколько проектов, которые принесли ей известность и миллионные доходы:
«Марафон желаний» (2015) — основной проект, принесший ей славу «Предназначение» (2017) — марафон о поиске своего пути «Стань и получишь» (2018) — курс о достижении целей «Про отношения» (2019) — марафон о построении гармоничных отношений’Дружба«(2022) — марафон, вызвавший скандал из-за запуска во время начала СВО’Путь желаний» (2022) — настольная игра, обвиненная в плагиате индийской игры «Лила».
Помимо онлайн-марафонов, Блиновская успела поработать в кино и на телевидении. В 2020 году она выступила продюсером фильма «Марафон желаний» и сыграла в нем эпизодическую роль самой себя. Позже актриса Аглая Тарасова, исполнившая главную роль в картине, в интервью Федору Бондарчуку призналась, что жалеет о своем участии и не знала о связи фильма с Блиновской.
В 2022 году Елена стала ведущей реалити-шоу «Дом исполнения желаний» на телеканале ТВ-3. Программа представляла собой сочетание кулинарных выпусков, путешествий, мотивационных вставок и «марафона отношений». В том же году Блиновская издала книгу «Мечты сбываются всегда. 99 историй, которые помогут поверить в чудеса», где собрала истории успеха своих подписчиков.