В столице до конца года отреставрируют здание Зоологического музея МГУ

Специалисты приведут в порядок белокаменный цоколь здания и восстановят утраченные декоративные элементы.

Фасады углового здания Зоологического музея Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) отреставрируют до конца года в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития.

Музей является объектом культурного наследия регионального значения. Он состоит из двух корпусов, расположенных на Большой Никитской и Моховой улицах.

«Это выдающийся образец неоклассицизма авторства известного архитектора Константина Быковского и одно из первых в Москве специализированных музейных зданий… Специалисты приступили к реставрации фасадов этого исторического памятника. Они приведут в порядок поверхности стен и белокаменный цоколь здания. Богатый лепной декор с изображениями ящериц, птиц, волков, медведей и других животных также планируется отреставрировать — его расчистят от красочных слоев. Утраченные декоративные элементы, окна и двери воссоздадут по сохранившимся историческим образцам», — рассказал руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Специалисты уже приступили к работам. Они установили леса и очищают стены от стойких загрязнений, а также окрашивают фасады зданий со стороны Моховой улицы. Во время реставрации музей будет работать в обычном режиме. Работы планируют завершить до конца 2025 года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.