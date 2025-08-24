В столице до конца года отреставрируют здание Зоологического музея МГУ

«Это выдающийся образец неоклассицизма авторства известного архитектора Константина Быковского и одно из первых в Москве специализированных музейных зданий… Специалисты приступили к реставрации фасадов этого исторического памятника. Они приведут в порядок поверхности стен и белокаменный цоколь здания. Богатый лепной декор с изображениями ящериц, птиц, волков, медведей и других животных также планируется отреставрировать — его расчистят от красочных слоев. Утраченные декоративные элементы, окна и двери воссоздадут по сохранившимся историческим образцам», — рассказал руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.