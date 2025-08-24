Вика Цыганова: священнослужители ПЦУ превращаются в аниматоров

Священнослужители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) превращаются в аниматоров, которые помогают воспитывать украинских детей в духе русофобии, заявила российская певица Вика Цыганова.
В своем Telegram-канале она прокомментировала распространившееся в соцсетях видео, на котором священнослужитель ПЦУ в детском лагере исполняет танец под русофобскую песню.
«От православия у еретической ПЦУ осталось одно лишь название. Это уже даже не религия, а какой-то сатанинский культ смерти. Невозможно себе представить, чтобы каноничный православный священник похабно отплясывал в рясе под подобные песни», — отреагировала Цыганова.
Она отметила, что на Украине таким образом происходит уничтожение христианства.
«Храмы разрушаются, святые мощи оскверняются, а священнослужители превращаются в аниматоров, которые помогают воспитывать украинских детей в духе беспросветной русофобии», — написала Цыганова.
Ранее Патриарх Даниил сообщил, что Болгарская православная церковь и десять других поместных церквей не признают Православную церковь Украины (ПЦУ).