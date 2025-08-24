Вика Цыганова: священнослужители ПЦУ превращаются в аниматоров

«От православия у еретической ПЦУ осталось одно лишь название. Это уже даже не религия, а какой-то сатанинский культ смерти. Невозможно себе представить, чтобы каноничный православный священник похабно отплясывал в рясе под подобные песни», — отреагировала Цыганова.