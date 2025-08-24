Умер Александр Архипов, специальный корреспондент ТАСС

Скончался специальный корреспондент ТАСС по Калининградской области Александр Архипов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на супругу журналиста Оксану Бреславскую.
Сообщается, что Архипов скончался из-за продолжительной болезни. В июле спецкору исполнился 61 год.
В публикации отмечается, что в ТАСС Архипов работал с 2001 года. Изначально в качестве собственного корреспондента на Камчатке, а с 2014 года — в Калининграде.
Александр Архипов также был удостоен ряда наград, среди которых благодарности от российского президента, правительства страны и властей Калининградской области.
