От «Мимино» до «Кин-дза-дза!»: жизнь легендарного Георгия Данелии

Георгий Данелия мог отметить день рождения 25 августа.
Георгий Данелия — классик советского и российского кино, автор фильмов, которые давно стали народными. Он подарил зрителям Афоню и Мимино, познакомил с планетой Плюк и научил, что сто друзей дороже ста рублей. Жизнь Георгия Данелии, как и его фильмы, была полна иронии, теплоты и скрытой грусти. URA.RU вспоминает историю легендарного режиссера.
Детство и юность Георгия Данелии.
Георгий Николаевич Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. Его отец, Николай Дмитриевич, был инженером-путейцем, человеком строгим и ответственным, который много лет трудился на строительстве московского метро и дослужился до звания генерал-майора. Мать, Мери Ивлиановна Анджапаридзе, была тесно связана с культурой: она начинала ассистентом на «Мосфильме», а со временем стала режиссером-постановщиком и лауреатом Сталинской премии.
Будущее Георгия во многом определили родственники: легендарная актриса Верико Анджапаридзе, дядя Михаил Чиаурели, а позднее и двоюродная сестра Софико Чиаурели. С ранних лет мальчик был окружен людьми искусства, так что он всегда мечтал пойти по стопам родственников.
Георгий решил связать жизнь с творчеством еще в детствеФото: Лев Иванов/РИА Новости.
В 1931 году семья переехала в Москву. Летние каникулы Георгий проводил у родственников в Тбилиси, в доме на холме с поэтичным названием «Гора раздумий».
«Летом, когда было жарко, меня и моих двоюродных братьев Рамаза и Джиу укладывали спать на веранде… Внизу, в овраге, шумела Вера-речка и изредка доносились крики зверей. И мне часто снилось, что из зоопарка удрал лев и идет к нам, и я просыпался», — вспоминал режиссер в книге «Безбилетный пассажир».
Но вскоре беззаботное детство кончилось. С началом Великой Отечественной войны Георгий оказался с матерью в Тбилиси. Отец, ушедший на фронт, попросил семью пока не возвращаться в Москву. Подросток, как и многие его сверстники, мечтал убежать на войну, но остался рядом с матерью.
В Москву Данелия вернулся только в 1943 году. Здесь он продолжил учебу в школе и впервые попробовал себя на «Мосфильме» — участвовал в массовке, а в фильме дяди Михаила Чиаурели «Георгий Саакадзе».
После окончания школы Георгий поступил в Московский архитектурный институт. Архитектура казалась ему серьезным и престижным занятием, и в 1955 году, после получения диплома, он начал работать в институте проектирования городов. Но спустя год Данелия понял, что его призванием всегда было кино.
Будущий режиссер решился поменять профессию благодаря объявлению в газете: тогда «Мосфильм» набирал слушателей на Высшие режиссерские курсы. Свою вступительную работу Данелия представил в виде раскадровки рассказа Чехова «Хамелеон». Его рисунки впечатлили Михаила Калатозова, и Георгия зачислили в мастерскую великого режиссера. Так началась новая жизнь будущего классика советского кино.
Начало карьеры Георгия Данелии.
Первые шаги Данелии в кино пришлись на конец 1950-х. Его курсовой фильм «Васисуалий Лоханкин» и дипломная работа «Тоже люди» сразу выделялись среди прочих студентов. Уже в первых работах было заметно сочетание сатиры и тонкой наблюдательности режиссера.
Настоящим дебютом стал фильм «Сережа», вышедший в 1960 году, снятый совместно с Игорем Таланкиным. Трогательная история о ребенке и мире взрослых принесла режиссерам международный успех: картина получила главный приз на фестивале в Карловых Варах.
С самого начала карьеры Данелия нашел свой уникальный режиссерский стиль Фото: Николая Малышева /Фотохроника ТАСС.
Но настоящая слава пришла к Данелии в 1963 году, когда на экраны вышла его лирическая комедия «Я шагаю по Москве». Сценарий написал молодой поэт Геннадий Шпаликов, а главные роли исполнили Никита Михалков, Евгений Стеблов и Галина Польских.
«Этот фильм снимали легко, быстро и весело. И нам нравилось то, что мы делаем. И материал всем нам нравился», — писал режиссер о работе над картиной. В итоге фильм понравился зрителям, а критики называли его символом «оттепели».
Фильмография Георгия Данелии.
Через два года после «Я шагаю по Москве» режиссер снял сатирическую комедию «Тридцать три». История о скромном провинциале Травкине, у которого нашли лишний зуб, почти в каждой сцене высмеивала ту или иную черту советской действительности — что очень не понравилось правительству. В итоге секретарь ЦК КПСС по идеологии Михаил Суслов потребовал запретить картину. Тем не менее, со временем фильм обрел культовый статус.
1970-е стали для Данелии временем его самых известных работ. В 1975 году свет увидел «Афоня» — фильм о сантехнике и балагуре, который внутри переживает одиночество и пустоту. Картина стала самой кассовой в СССР в том году: ее посмотрели более 62 миллионов человек.
Через два года вышел «Мимино». Это история о провинциальном пилоте из Грузии, мечтающем летать на больших лайнерах. Картина полюбилась зрителям за искренний юмор, теплую атмосферу и за гениальный дуэт Вахтанга Кикабидзе и Фрунзика Мкртчяна. На съемках актеры так сроднились, что начали постоянно импровизировать перед камерой. В итоге многие сцены, не задуманные сценарием, попали в фильм. А фраза «Лучше иметь сто друзей, чем сто рублей» превратилась в народную мудрость.
В 1979 году Данелия представил «Осенний марафон». Вместо привычной комедии режиссер снял драму. Главный герой, переводчик Бузыкин в исполнении Олега Басилашвили, — человек, который никому не может отказать. Картину признали одним из лучших произведений о советской интеллигенции, а за рубежом она получила премию ФИПРЕССИ на фестивале в Сан-Себастьяне.
В 1980-е годы Данелия снял одну из своих самых необычных картин Советского Союза — фантастическое приключение «Кин-дза-дза!». Антиутопия, в которой советские зрители увидели сатиру на реальность, тут же стала культовой. Бюджет картины был крайне ограничен, поэтому реквизит создавался из подручных средств: легендарный «пепелац» сделали из старого строительного вагончика, а костюмы «пацаков» и «чатлан» сшили из рабочих спецовок, окрашенных в серый цвет.
В 1990-е Данелия продолжал работать, хотя время было непростое. Его фильм «Паспорт», с Жераром Дармоном в главной роли, рассказывал о грузине, случайно оказавшемся за границей без документов. Эта трагикомедия оказалась пророческой — многие жители СССР вскоре испытали схожие проблемы. Позже вышли «Настя» и «Орел и решка», в которых режиссер продолжал исследовать тему «маленького человека» в изменившейся реальности.
Георгий Данелия был одним из самых уважаемых режиссеров СССР и РоссииФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости.
В 2000 году он снял свою последнюю картину «Фортуна», а затем решил уйти в анимацию. В 2013 году на экраны вышел мультфильм «Ку! Кин-дза-дза» — анимационный ремейк его знаменитой фантастической притчи. Данелия называл его «прощанием с планетой Плюк».
Личная жизнь Георгия Данелии.
Георгий Данелия женился трижды. Первой супругой режиссера стала актриса Лидия Ионидзе, с которой он познакомился в архитектурном институте. В этом браке у них родилась дочь Светлана. Отношения продержались пять лет, но затем брак дал трещину, и пара рассталась.
В быту Георгий Данелия оставался непростым человекомФото: Ратушенко/РИА Новости.
Второй женой режиссера стала актриса Любовь Соколова — известная зрителям по ролям в фильмах «Школьный вальс», «Москва слезам не верит» и десяткам других картин. Они познакомились на съемочной площадке «Хождения по мукам» и вскоре поженились. Соколова вспоминала, что Данелия был непростым человеком: любил выпить, иногда исчезал на несколько дней без предупреждения. Но в итоге семье удалось прожить вместе более двадцати лет.
Перед расставанием журналисты писали, что еще в браке Данелия влюбился в юную писательницу Викторию Токареву. Роман оказался правдой: годы спустя женщина опубликовала мемуары, в которых рассказала о романе с режиссером, который длился пятнадцать лет.
Георгий Данелия был трижды женатФото: Илья Питалев/РИА Новости.
Последней, третьей супругой Георгия Данелии стала Галина Юркова, журналист и постановщик. Вместе они жили до самой смерти легендарного режиссера.
Смерть Георгия Данелии.
4 апреля 2019 года Георгий Николаевич Данелия скончался в Москве на 89-м году жизни. Причиной стала сердечно-дыхательная недостаточность. За два месяца до смерти он перенес воспаление легких и находился в искусственной коме.
Прощание с легендой прошло в Доме кино, а похоронили режиссера на Новодевичьем кладбище, рядом с Олегом Табаковым. В 2021 году на могиле установили памятник в виде двух дверей — символа перехода в иной мир. На одной из них изображен сам Данелия, на другой — звездное небо планеты Плюк из его фильма «Кин-дза-дза».