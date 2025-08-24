От «Мимино» до «Кин-дза-дза!»: жизнь легендарного Георгия Данелии

Прощание с легендой прошло в Доме кино, а похоронили режиссера на Новодевичьем кладбище, рядом с Олегом Табаковым. В 2021 году на могиле установили памятник в виде двух дверей — символа перехода в иной мир. На одной из них изображен сам Данелия, на другой — звездное небо планеты Плюк из его фильма «Кин-дза-дза».