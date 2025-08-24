Ричмонд
Онищенко назвал день недели, когда нельзя загружать школьников

Проводить школьные контрольные по четвергам — вредно.

Проводить школьные контрольные по четвергам — вредно. Об этом сообщил заместитель президента РАО Геннадий Онищенко. Он лично выступил с предложением запретить проводить школьные тесты в этот день, ссылаясь на особенности детских биоритмов.

По мнению эксперта, четверг — самый сложный день недели для детей. Онищенко отметил, что биологические ритмы влияют на способность усваивать информацию: утром, после сна и завтрака, мозг ребенка наиболее восприимчив к учебе. Вторую смену он считает менее эффективной из-за смещения этого оптимального времени. Он подчеркнул, что в течение недели активность детей постепенно нарастает с понедельника, достигая пика в среду, а к четвергу наблюдается заметное ее снижение. Медики советуют проводить контрольные именно в среду, однако не во всех школах это возможно из-за организационных сложностей. Поэтому, по мнению Онищенко, в четверг следует полностью исключить проведение контрольных и экзаменов из-за резкого падения работоспособности школьников.